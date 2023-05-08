地球將「被太陽吃掉」　學者首捕捉恆星吞噬行星一刻　揭人類命運

最新研究指出，科學家首次捕捉到一顆垂死的恆星吞噬掉一顆行星的剎那，也預示了地球最終被太陽吞噬的命運。



華盛頓郵報報道，根據3日發表在《自然》（Nature）期刊上的研究，麻省理工學院、哈佛大學、加州理工學院和其他機構的一個團隊報告說，他們觀察到一顆與木星相當大小的行星，在一顆比它大1000倍的垂死恆星附近盤旋，直到最終被吞入恆星的核心。

科學家們指出，這顆恆星在短短10天內將變得更大，亮度會增加100多倍，接著迅速消退，最終恢復正常，就好似消化掉這顆行星一樣。

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該恆星已存在100億年，質量約是太陽的0.8到1.5倍，距離地球1萬光年至1萬5000光年，被吞噬的行星可能比木星大近10倍。

許多天文學家認為，地球將在未來數十億年遭逢類似命運，屆時太陽將耗盡能量，並將吞噬其最近的行星鄰居，但人類可能無法目睹此一畫面，因為不斷膨脹的太陽可能會先炸毀地球，使地球不再適合生命生存。

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該研究主要作者、麻省理工學院博士後研究員奇斯哈雷（Kishalay De）說：「這有點詩意，因為我們周遭看到的所有東西，創造的所有東西，當太陽決定在50億年後的演化並膨脹時，這一切都在瞬間燃燒殆盡。」

撇開地球令人震驚的未來不說，科學家們對此一開創性的觀察結果印象深刻。未參與研究的澳洲蒙納許大學天文物理學家卡拉卡斯（Amanda Karakas）說：「『哇！』是我的第一反應，它無疑給了有關我們太陽系和包括地球在內的行星未來命運的線索。」

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