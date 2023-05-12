玫瑰花茶通便｜喝玫瑰奶茶後屙7次急性腸胃炎！中醫指4類人不宜

一名台灣網友在Dcard發文，到夜市買了地瓜球吃，又喝了玫瑰泰奶茶，結果出現脹氣、乾嘔的症狀，接著狂跑廁所拉水便6、7次，隨後直接到醫院掛急診，被醫師診斷為急性腸胃炎。



此文也釣出多名網友，直呼「玫瑰花茶比大冰奶（大杯冰奶茶）還猛，直接拉到脫水」，也有不少人分享喝玫瑰花茶解便秘很有效。

4種人不建議喝玫瑰花茶（按圖👇👇👇）

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台灣中醫師賴睿昕指出，玫瑰花茶具有通便作用，且富含維他命C，可促進腸道蠕動，確實可能會造成腹瀉，有4種情況不建議喝玫瑰花茶：

1. 腸胃功能不好

如果腸胃功能不好的人，過量飲用玫瑰花茶或茶湯濃度過高，很容易引起腹瀉、頭痛的副作用。

2. 體質虛寒

如果經常感到疲倦、手腳冰冷、月經量少的女性，體質可能為脾胃虛寒或氣血兩虛的，也不適合飲用玫瑰花茶。

3. 空腹

玫瑰花茶含有大量的單寧酸，若是空腹飲用可能對胃黏膜產生不良影響，容易引起腹痛、腹瀉的症狀。

4. 孕婦

玫瑰花茶具有活血化瘀的作用，孕婦不建議飲用，以免增加流產的情形。

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紅棗茶 養顏又美容

賴睿昕建議，如果想要喝玫瑰花茶美容的人，可以改喝紅棗茶，也是不錯的選擇，取3～5顆紅棗加入適量熱水，燜泡10分鐘即可。

玫瑰功效 治婦科不適、消化不良

賴睿昕補充，以中醫觀點來看，玫瑰是活血化瘀的中藥材，具有行氣解鬱、和血止痛等功效。臨床上，常用來治療氣血虛或氣滯血瘀，造成的月經不調、經痛、乳房脹痛等婦科症狀；或是治療因肝鬱犯胃，出現胸悶、心情不好、呼吸不順、消化不良等症狀。

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