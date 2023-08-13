數字IQ題｜圖中個「？」應該填啲乜？搵到邏輯關係答案超簡單

數字邏輯關係式又是千變萬化的，如何能夠讓一種邏輯器件來滿足不同用戶千變萬化的需求呢？



這其實是近幾十年來，電子工程和計算機技術所面臨的一個不可迴避的問題。

下面是一道簡單的數字邏輯關係題（點圖放大挑戰，答案在最後）：

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