藝術天才「用鎚仔在玻璃上揼出美女」　全部一Take過無草稿無法改

不走尋常路的藝術家來了！不用紙不用筆，而是用一把鎚仔在玻璃上創作！



西蒙伯格（Simon Berger），高中畢業，從未接受過一天藝術專業學習，卻憑藉自己獨特的感受力和對藝術的領悟，用一把鎚仔開始了街頭藝術創作。

全部作品用鎚仔揼成 點圖放大看看：

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從某種程度上，這種作畫方式更難！沒有草稿，無法擦拭塗改，一鎚仔砸下去，就沒有辦法撤回了。

這大概就是傳説中的天才型藝術家吧？

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