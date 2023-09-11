藝術天才「用鎚仔在玻璃上揼出美女」 全部一Take過無草稿無法改
撰文：日本設計小站
出版：更新：
不走尋常路的藝術家來了！不用紙不用筆，而是用一把鎚仔在玻璃上創作！
西蒙伯格（Simon Berger），高中畢業，從未接受過一天藝術專業學習，卻憑藉自己獨特的感受力和對藝術的領悟，用一把鎚仔開始了街頭藝術創作。
全部作品用鎚仔揼成 點圖放大看看：
+11
從某種程度上，這種作畫方式更難！沒有草稿，無法擦拭塗改，一鎚仔砸下去，就沒有辦法撤回了。
這大概就是傳説中的天才型藝術家吧？
【延伸閱讀】日美少女癡迷中國文化 自己將屋企變「中華風」 結果驚呆13億人（點圖了解更多）▼▼▼
+26
【延伸閱讀】「北京大媽版草間彌生」震撼視覺 網民：一個人演完一部封神榜！（點圖了解更多）▼▼▼
+6
作品漲價4000倍 27歲話題美女畫家與71歲畫廊大亨相戀 震驚畫壇內地兒童讀本插畫都很醜？看過這76歲國寶級繪師作品 你會改觀FF7蒂法Tifa｜成人動畫突然插播 意大利參議院網上會議遭惡搞烏菲茲美術館控告Pornhub 斥AV女優扮名畫《維納斯的誕生》宣傳AI繪圖「還原世界名畫」 梵高長這樣 遇到「他」人工智能也投降飛機上看着地球爆炸是什麼感覺？3D動畫鬼才帶你經歷末日瞬間荷蘭抽象畫大師名作疑遭「倒掛」70年 但誰也不知正確擺法日本偷車案 目擊者畫出「另類疑犯肖像」意外成熱話：柯南犯人？
【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】