「北京大媽版草間彌生」震撼視覺　網民：一個人演完一部封神榜！

快70歲的「北京大媽」，在互聯網上火了！



有網友説她是「京圈草間彌生」，有網友説她是「京圈寄生獸」，還有網友神評論：一個人演完一部封神榜。

點圖放大細味這位「北京草間彌生」的風姿：

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神奇的PS畫風+大媽生活化的面孔，莫名的波普（pop art）！真的是自成一派。

其實，大媽並不懂藝術，背後的「推手」是她搞藝術的兒子，自稱「北京大媽之子」，以各種藝術作為靈感，用自己的親媽搞創作！

嗯，當你的兒子搞藝術……這個事情就開始變得有趣了。就我覺得，北京大媽還挺有風格的？

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