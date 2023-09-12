吃飯出現「1症狀」勿忽視！專家警告：恐是癌症先兆　5徵狀要求醫

【癌症／症狀】癌症常見症狀包括時常疲倦、體重突然增加或減少、有皮下腫塊等，但有專家警告，還有1項吃飯時出現的症狀經常被人忽視，如出現這症狀並沒有改善，就要及早求醫。



有專家警告，還吃飯1項患癌症狀，經常被人忽視。（《香港愛情故事》劇照）

綜合外媒報道，根據英國癌症研究基金會（Cancer Research UK），癌症常見症狀包括疲勞、體重突然增加或減少、有皮下腫塊、持續咳嗽、呼吸困難、排便或排尿習慣改變。

不過報道指出，還有1項症狀民眾經常忽略，就是吃飯吃東西時「吞嚥困難（Difficulty swallowing）」。報道引述美國約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院腸胃科專家安妮（Anne Marie Lennon）指出，「吞嚥困難」是民眾容易忽略的5個癌症症狀之一。

美國約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院腸胃科專家安妮（Anne Marie Lennon）指出，「吞嚥困難」是民眾容易忽略的5個癌症症狀之一。（示意圖）

報道引述解釋，「吞嚥困難」可能是頸部、頭部、嘴巴等部位出現癌症症狀，可能導致嘴巴、喉嚨肌肉運作方式改變。雖然「吞嚥困難」未必一定是患癌症狀，但如果情況持續沒有改善，甚示有惡化迹象，就要及早求醫。另外，如果幾乎沒吃東西，但依然感覺到「飽」，也要小心。

除了「吞嚥困難」，安妮還提到其餘4個容易被忽略的癌症症狀，包括「呼吸急促（Shortness of breath）」、「出血（Bleeding）」、「出現腫塊（Lumps and masses）」，以及「身體機能改變（Changes in bodily functions）」。