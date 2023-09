吃飯出現「1症狀」勿忽視！專家警告：恐是癌症先兆　5徵狀要求醫

【癌症/症狀】癌症常見症狀包括時常疲倦、體重突然增加或減少、有皮下腫塊等,但有專家警告,還有1項吃飯時出現的症狀經常被人忽視,如出現這症狀並沒有改善,就要及早求醫。



綜合外媒報道,根據英國癌症研究基金會(Cancer Research UK),癌症常見症狀包括疲勞、體重突然增加或減少、有皮下腫塊、持續咳嗽、呼吸困難、排便或排尿習慣改變。

不過報道指出,還有1項症狀民眾經常忽略,就是吃飯吃東西時「吞嚥困難(Difficulty swallowing)」。報道引述美國約翰斯霍普金斯大學(Johns Hopkins University)醫學院腸胃科專家安妮(Anne Marie Lennon)指出,「吞嚥困難」是民眾容易忽略的5個癌症症狀之一。

美國約翰斯霍普金斯大學(Johns Hopkins University)醫學院腸胃科專家安妮(Anne Marie Lennon)指出,「吞嚥困難」是民眾容易忽略的5個癌症症狀之一。(示意圖)

報道引述解釋,「吞嚥困難」可能是頸部、頭部、嘴巴等部位出現癌症症狀,可能導致嘴巴、喉嚨肌肉運作方式改變。雖然「吞嚥困難」未必一定是患癌症狀,但如果情況持續沒有改善,甚示有惡化迹象,就要及早求醫。另外,如果幾乎沒吃東西,但依然感覺到「飽」,也要小心。

除了「吞嚥困難」,安妮還提到其餘4個容易被忽略的癌症症狀,包括「呼吸急促(Shortness of breath)」、「出血(Bleeding)」、「出現腫塊(Lumps and masses)」,以及「身體機能改變(Changes in bodily functions)」。