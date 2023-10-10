這樣小便要小心！醫生警告「1習慣」隨時失禁　咖啡等4飲品要少喝

【小便習慣／失禁／膀胱】邊洗澡邊小便的確暢快又省時，但原來隨時會出事！有美國權威婦科醫生指出，如果長期於淋浴洗澡時小便排尿，大腦可能會把「水聲」與「需要上廁所」指令連結，導致「失禁」，「每當洗手、洗碗，你的膀胱就會『流口水（salivating）』，因為想要小便」。醫生又提醒，咖啡、酒精等4類食品飲品都會刺激膀胱，又講述健康女性正常每天小便次數，讓女性留意。



有美國權威婦科醫生指出，如果長期於淋浴洗澡時小便排尿，大腦可能會把「水聲」與「需要上廁所」指令連結，導致「失禁」。（示意圖／gettyimages）

邊洗澡邊小便的確暢快又方便，但一項調查訪問逾千名英國及美國人，發現68%男性及56%女性，都會在沖涼時小便。不過美國著名婦科醫生特蕾莎（Teresa Irwin）在TikTok分享健康資訊，警告不要在洗澡淋浴時小便排尿，直指弊大於利。

特蕾莎解釋，如果長期於淋浴洗澡時小便，大腦會把「水聲」與「需要上廁所」指令連結，每當聽到水聲，膀胱就會想上廁所小便，「這意味每當你洗手、洗碗或洗車時，你的膀胱就會『流口水（salivating）』，因為想要排尿」。

特蕾莎解釋，如果長期於淋浴洗澡時小便，大腦會把「水聲」與「需要上廁所」指令連結，每當聽到水聲，膀胱就會想上廁所小便。（示意圖／gettyimages）

特蕾莎又提到，咖啡、碳酸飲料、人工甜味劑和酒精都會刺激膀胱，建議可透過改變飲食習慣限制攝入膀胱刺激物，「我並不是說你必須戒掉這些飲料，我早上仍然會喝咖啡，但關鍵是適量」。

特蕾莎指出，健康女性正常小便次數為每天4至7次。（示意圖／gettyimages）

特蕾莎另強調，需有有效上廁所時間，而健康女性正常小便次數為每天4至7次，提醒不要強忍小便，「如果你等太久才去洗手間，你可能會無意中訓練你的大腦忽略膀胱信號」。