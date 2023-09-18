8個小習慣隨時令你窮到燶！專家教8招解決　學懂低成本社交好重要

快戒掉！近幾年不只民生物資漲聲響起，房貸、學貸等利率也跟著調升，想要存錢實屬不易！



台灣命理專家艾菲爾老師警告，日常8個看似無害的習慣，實則是在「召喚窮神」，會悄悄損害財務狀況與生活品質，同時他也提出改善壞習慣的建議。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、隨意花錢

沒有明確預算或計劃，經常根據衝動和慾望做出購買決策，可能導致超支、財務緊張。

解決方法：建立每月預算，列出所有收入與支出，確保支出不超過收入。購物前，考慮是否真的需要該物品，以及它是否在預算內。

二、濫用信用卡

通常無法每個月全額還清信用卡支出，導致高額的信用卡債務和高利息支付。

解決方法：使用信用卡控制在每個月能還清的金額，避免高額利息。時刻關注信用卡賬單，並製定還款計劃，減少債務。

三、缺乏儲蓄

沒有應對緊急情況的備用金，可能導致在緊急情況下陷入財務困境。

解決方法：每月將一部分資金存入儲蓄賬戶，建立緊急儲備金，建議至少儲蓄3到6個月的生活費用作為緊急儲備。

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四、不投資自己

忽視個人成長和職業發展，可能導致未來財務機會被錯過。

解決方法：投資時間與金錢提高技能和知識。包括參加培訓課程、研究新行業趨勢、參加網絡研討會或購買相關書籍等，個人成長可以增加未來收入潛力。

五、過度消費

購買奢侈品或不必要的物品，支出超出自身財務能力。

解決方法：購物前三思，詢問自己是否真的需要該物品、是否值得花費。可事先建立購物清單，遵循購物計劃，避免衝動購物。

六、社交生活不計成本

參加昂貴的社交活動，如高檔餐廳或度假，而不考慮財務影響。

解決方法：選擇更經濟實惠的社交活動，例如組織家庭聚餐、戶外活動或主題派對。與朋友共享低成本的娛樂方式，如看電影、做家常美食或戶外運動。

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七、拖延還債

不積極還清債務，只支付最低還款額，可能導致債務積累與更多利息支出。

解決方法：盡快還清高利息債務，制定還債計劃。考慮採用額外收入加速債務還清，如削減開支、尋找副業或增加工資存款。

八：沒有財務規劃

缺乏財務目標與規劃，可能導致財務狀況不穩定。

解決方法：建立明確短期、長期財務目標，創建財務規劃，包括投資、退休計劃、稅務策略等。定期審查及更新財務規劃，確保它與生活變化保持一致，可諮詢財務顧問獲取專業建議。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】