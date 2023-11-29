21歲人妻「拋夫棄子」偷偷和他飛泰國　從此人間蒸發　真相極恐怖

近年來，緬甸北部詐騙案猖獗，常以「高薪水」誘惑人到異鄉打工，在上鉤後轉賣至緬甸成為豬仔。



在馬來西亞，就有一名21歲的年輕人妻因相信陌生男子的話，拋家棄子遠赴泰國轉賺錢，卻慘被陌生男子轉至緬甸成為豬仔。

不過，幸運的是該名人妻如今已經順利獲救，正在等待大馬政府的救援回國。

不聽丈夫及姊姊的話 堅持外出賺大錢 下機秒被賣豬仔（點圖放大閱讀）：

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根據《中國報》報導，一名21歲的人妻與丈夫育有2名5歲與3歲的兒女，丈夫不願看到妻子辛苦，特別叮嚀對方不要到外工作。不過，該人妻竟聽信一名陌生男子的話，對方稱「只要出國就可以賺大錢」，人妻也因此上鉤。

人妻的姊姊認為事情並不單純，因此反對妹妹出國，但是人妻竟偷偷辦理護照，於2022年7月向媽媽謊稱要到雲頂旅遊，瞞著家人跟陌生男子到泰國，之後再也沒有任何音訊。

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人妻下機後，隨即被拐騙到緬甸北部的詐騙園區當豬仔。

人妻的姐姐曾打電話聯繫妹妹，但接電話的是一名口廣東話的男子，對方直言妹妹的護照在他的手上，「而那些人也帶著我的妹妹到電話店，把手機賣了」。

不過，幸運的是該名人妻如今已經順利獲救，並被安排到當地的難民營，正在等待大馬政府的救援安排回國。

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