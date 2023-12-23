佛祖LEGO你敢唔敢玩？仲有樂高版Rolex　原來又係「佢」嘅傑作

這邊喜茶因為佛祖聯名被約談，那邊設計師用AI生成了佛祖LEGO樂高！



設計師@妙想便利店，同時也是一個樂高愛好者，今年，他用AI設計生成了一系列樂高造型……

原來又是AI繪圖的傑作！點圖放大看看這批另類LEGO產品：

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比如，把佛祖變成了樂高積木的造型，修行娛樂兩不誤。此外，他還通過 AI 設計出了蘋果耳機、Leica萊卡相機、Rolex勞力士手錶等造型樂高積木。

雖然想像力無邊，但社會文化習俗有邊界。不知道你怎麼看待這一系列佛祖主題的設計呢？

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