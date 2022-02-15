日本肥妹靠「食雞減肥」變S級美少女爆紅　實戰影片曝光震驚觀眾

常言道「胖子都是潛力股」，減完肥之後的外觀往往令人眼前為之一亮，而減肥成功的故事亦常會在網上流傳，激勵大家去減肥。最近一個「華麗變身」的成功例子則是來自日本的Lillianne葵（りりあんぬ葵）。



她本來是個體重80公斤的豐滿女生，但自接觸「食雞生存遊戲」後竟變成大美人，更是受到日本富士電視台節目採訪。來自日本26歲的Lillianne葵（りりあんぬ葵），任誰都想不到上面照片的是同一人……

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Lillianne葵以前的體重大約80幾公斤，但是自從一年半前迷上生存遊戲之後身材就出現巨大的轉變！真是華麗的大變身，記者採訪她為什麼女生要玩生存遊戲？Lillianne葵說：「當初是朋友問我：『要不要玩玩看？』玩過一次之後就徹底迷上了。 」

在接受采訪的這一天，Lillianne葵也剛好是準備參加生存遊戲聚會，所以節目請她先換裝……「哇，穿上裝備之後真的好帥！」「其實我把自己當成電影主角來打扮……我把自己想像成Angelina Jolie（安祖蓮娜祖莉）。」Lillianne葵帶着節目組逛了當天生存遊戲的場地，這天的聚會大約有50人參加，除了Lillianne葵以外也有其他女生。為什麼Lillianne葵可以靠着玩生存遊戲減重瘦身？Lillianne葵聽到比賽開始就衝第一，要背着大約８公斤的全副武裝，每天一玩就是５～６小時。Lillianne葵雖然才接觸生存遊戲１年半，不過敏捷的動作已經相當老練，狙殺目標的功力更是了得！記者感嘆到：「看了比賽之後，才覺得難怪會瘦了。」

Lillianne葵說：「我以前還很胖的時候，只要有閒就會一直吃，現在迷上生存遊戲之後，一有閒就會想辦法擴充軍備了（就不買吃的了）。 」Lillianne葵靠着在Twitter、YouTube分享參加生存遊戲的心得，在網絡上獲得了很高的人氣，還不只是在日本，還有許多的外國粉絲，有許多網友直接封她為「軍武女神」。那麼你現在是也準備食雞，還是去找個肥妹讓她當潛力股？

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