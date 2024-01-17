瘋傳「狂野小背心辣妹」拿棒球棍砸私家車 還想拉司機出車極兇狠
撰文：中天新聞網
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網路上流傳一段女子拿球棒砸車影像，畫面中穿著細肩帶洋裝的女子，拿著球棒狂Ｋ一輛轎車，還怒嗆「被老子抓到了」，誇張行徑引起網友討論。
查為2019年事件 疑為卡拉OK陪唱小姐糾紛（點圖放大瀏覽）：
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根據《黑色豪門》影片中，一名穿著黑色細肩帶洋裝女子，在大街上手持球棒，狂Ｋ一輛白色轎車，一旁還有幾名男子看戲。
女子還怒嗆「被老子抓到了」、「三個都有啦」，甚至試圖將司機拉出車外。
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結果經查影片為2019年時的事件，當事人疑似傳播妹（陪唱小姐）的糾紛，位置在嘉義市友愛路的歌神KTV外。
當時警方也派人到場處理，不知為何4年前的影片又在網路再次瘋傳。
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