細思極恐｜同一個噩夢　我做了6年　每次「他們」都慫恿我這樣做

小時候身體不好，晚上老做噩夢。



文：松林土司（發表於靈異社區）

很少有人能重複做同一個夢吧？

可我同一個噩夢，做了5、6年。

曾發生過慘劇的懸崖 一個重覆做了6年的噩夢（點圖放大閱讀）：

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夢裡有兩個人找我玩，一大一小，一個牽左手一個牽右手，說說笑笑帶我在山路上閒逛，每次逛到一處懸崖邊，他們就慫恿我往下跳，大的跳、小的跳，跳完了喊我也跳，說跳著好玩。

這處懸崖我知道，五六十年代，有個外村的桑農趕場賣蠶絲，在路邊村民家歇腳。

這個村民農忙種地，閒時剪徑（攔路搶劫），當地人稱這種用棍棒劫道的為棒老二，這個棒老二眼紅一背篼蠶絲，於是趁桑農喝水就下了殺手。

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這是大白天，又是趕場天，路上行人不斷，棒老二藏屍的時候被逮了現行。

民兵追棒老二逃，逃到懸崖下一個淘金洞。民兵不敢貿然進攻，公安趕來想了一個辦法，在洞口燒濕松樹枝用煙熏，棒老二受不了往外竄，一冒頭就被亂槍打死了。

每次做噩夢，挪到懸崖邊準備跳的時候，彷彿聽到媽媽喊我回家吃飯，回頭看家的方向，看到瓦屋上炊煙裊裊，然後我就說我不玩了，要回去吃飯了。

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這時候夢就醒了，醒來滿身滿頭汗。媽媽從鐵匠舖裡討來鐵砂，用紅布包起來拴在床尾，看我又做噩夢了就掏幾把，邊罵邊撒，說是鐵砂能打小鬼。

5、6年了，一大一小孜孜不倦來找我，我從來沒跳下去過。

冥冥中有種感覺，跳下去就再也回不來了。

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