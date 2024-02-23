34歲男突無力血壓飆170！檢查驚揭腦中風　醫生一看原因竟是這個…

年輕也要注意健康，否則隨時腦中風手尾長！台灣1名34歲男子，過去沒有慢性病史，卻突然肢體無力要緊急送醫，血壓收縮壓更飆升到170 mmHg（正常值為120 mmHg），診斷為急性腦中風。醫生判斷，男子唯一可看出的中風風險是「體重過重」，又提醒即使年輕仍可能出現中風，提醒要維持健康體重。



年輕也要注意健康，否則隨時腦中風。（示意圖／gettyimages）

醫學中心急診部主治醫生在Facebook專頁「急診男爸one」發文分享病例，指該男病人令他印象很深刻，原因是「太年輕了」。他表示，男病人只有34歲，過去無慢性病史，但因為突發性左側肢體無力送來急診，被評估為急性腦中風，隨即住進神經科深切治療部觀察治療。

醫生分析，男病人唯一看得出的中風風險，就是「體重過重」，「然後血壓一量，不意外的，血壓過高，收縮壓170多……」。醫生又說，男病人體重逼近100公斤，「BMI（體重指標）」為34，屬於「中度肥胖」，「這樣一來，即便是年輕人，有高血壓，然後這次又中風，就全都說得通了」。

醫生表示，男病人只有34歲，過去無慢性病史，但因為突發性左側肢體無力送來急診，被評估為急性腦中風（示意圖／gettyimages）

醫生強調，肥胖是現代文明病，不論年紀老少都可能過重或肥胖，而體重過重與肥胖都是許多慢性疾病高風險因子，例如高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病、惡性腫瘤等，提醒要維持健康體重，「至少要『秤秤自己的斤兩』」。

醫生又引用世界衛生組織（WHO）建議，利用「BMI」衡量肥胖程度，如果「BMI」超過24，就需要為自己健康着想，「開始努力加油了」。

BMI計算方法：體重（公斤）／身高（米）的平方米



BMI各指標分類如下▼▼▼