奪命笨豬跳！男子躍下後離奇斷氣「屍吊半空擺盪」　疑這原因致死

不少人喜歡追求刺激，熱愛挑戰極限運動。



日前智利一名23歲男子與家人一同出遊，其間準備嘗試高空彈跳，不料卻在起跳後離奇斷氣，全身懸掛在半空中一動也不動，經送醫急救後仍宣告不治。

而警方據調查初步判定，男子恐因心臟病發作這才導致悲劇發生。

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綜合外媒報導，該起事件發生在聖地牙哥郊區的峽谷區，當地時間本周三下午，這名23歲男子與家人一同前往該地挑戰高空彈跳。

沒想到男子穿戴好安全裝備，一躍而下後卻離奇斷氣，當場失去意識，懸吊在半空中來回擺盪。

男子家人及一旁的工作人員見狀後，急忙通報消防單位。

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救難人員趕往現場，將男子從彈力繩上解救下來，送至附近醫院搶救，但男子最終仍不治身亡。

經警方初步調查，男子家屬透露死者生前並無疾病史，因此目前已成立專案小組，盼能釐清事件經過及真實死因。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】