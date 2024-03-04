日本女子趕不上地鐵　「出賤招」插雨傘逼開門　車長一奇招阻上車

日本一名女子搭乘地鐵時，因為來不及趕上，便伸手將雨傘插入門縫內，希望列車會因此重新開門讓她上車。



沒想到卻被車長一個「神速操作」拒之門外。

點圖放大看看車長阻止雨傘女上車的方法：

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地鐵、火車等大眾運輸，因為有固定的到站時間，所以並不會多做停留等待乘客，不料有女子卻因此「出大絕」。

有在月台的民眾拍下畫面，只見地鐵到站後稍作停靠，接著車門緩緩闔上，準備出發前往下一站，這時一名女子著急地衝上前，想要穿過車門縫上車。

接著女子發現，自己似乎無法鑽過車門，於是她靈機一動，伸出手上的雨傘插入車門縫中，希望藉此可以阻止地鐵行駛，半高式月台門也因為偵測到女子的闖入，呈現自動開啟狀態。

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過了一段時間，站務人員發現車門卡住雨傘後，通報車長重新開門，正當女子以為計劃得逞時，識破她伎倆的車長技高一籌，將車門快速打開後又快速關上，讓本來作勢要上車的女子吃了閉門羹，只能乖乖等下一班車。

影片在網路上曝光後，引發不少網友討論，許多人都批評這樣的行為影響列車安全，也有人表示，在日本搭地鐵真的很常遇到這種狀況，為了自己搭上車，讓列車上所有人一起延誤，實在是不道德的作為。

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