瘋傳長髮Deep V辣妹去睇波　導播都忍唔住狂拍　網民：他才是MVP

撰文：中天新聞網
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台灣PLG職籃日前的賽事中，鏡頭捕捉到一位場邊觀看的正妹球迷。

她穿著清涼展現火辣身材，立刻成為網友們討論焦點，還有人直呼「導播才是全場MVP」。

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事情發生在去年林書豪效力新北國王的主場開幕戰，當時比賽中場休息時間，攝影師在上千名觀眾中捕捉到一位穿著低胸背心，露出驚人雙峰的女球迷。

由於身材太火辣，被導播特寫後也在直播留言區成為討論焦點。

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有網友近日在臉書社團「爆廢1公社」分享該正妹當時的看球截圖，又再度掀起網友熱議，不少人驚呼：

「不得不放大的球賽，連長輩都來看了」

「旁邊的很認真看球」

「看了一場精采的比賽」

「這一看就知道原廠的」

「原來一票6000台幣的價值在這」

「很兇」

「這才是我要的籃球」

「導播才是全場MVP」

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