英王查理斯「創百年先例」　凱特王妃獲授名譽勳位表彰貢獻

英媒4月23日報道,英國凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)獲英王查理斯三世(Charles III)授予名譽勳位Order of the Companions of Honour,以表彰她多年來對王室忠誠,服務大眾,以及在藝術領域做出的貢獻。凱特是勳位開創107年以來,首位獲得此榮譽的王室成員。



名譽勳章由英王喬治五世在1917年創立,旨在表彰在藝術人文、科學、醫療、政治、社會領域有傑出貢獻的人士。

據《每日郵報》23日稱,凱特熱愛攝影,不僅是英國皇家攝影師協會及國家肖像館的贊助人,她更與國家肖像館合作推出攝影集《Hold Still》,邀請市民透過鏡頭紀錄新冠疫情持續期間的生活。

這勳章並非由查理斯直接決定頒發,而是內閣辦公室根據查理斯的推薦後再作出決定。報道指,獲授名譽勳章象徵凱特得到同樣身患癌症查爾斯國王的「高度尊重」。

