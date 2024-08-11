巴黎奧運拳擊｜林郁婷性別爭議下奪金　占星師唐綺陽預言殘酷下場

台灣拳后林郁婷無畏性別爭議，在巴黎奧運女子拳擊57公斤組勇奪金牌，但占星家唐綺陽卻提醒大家要有心理準備，「欺凌不會停止」。



唐綺陽說，一來輸的人為逃避失敗，一定要大做文章；二來質疑者會「繼續貫徹質疑」，就像電影《讓子彈飛》裡面的小六子，以死證明自己只吃一碗涼粉，想搞你的人一樣「不會信」，反正死的是你不是他。唐綺陽說：

這就是世界殘酷真相。

所有裁判一致裁定林郁婷獲勝。（路透社）

點圖放大瀏覽更多：

+ 17

唐綺陽認為，面對這樣的世界，不能「急著討公道」，公道沒那麼容易得，也不可能快。

面對狗皮倒灶，要知道這是「考驗的必經過程」，自己只能自立自強，並一定要對「善惡有報」有信念，要相信，只要自己沒錯，就繼續努力，繼續優秀，就有物換星移、風水輪轉的一天，沉冤定能昭雪，證明自我。

只是那時，你也已經強到不在意、沒感覺。（真遺憾，見識高了就是會少點爽感。）

唐綺陽說，這就是世界真相，不需要不要為此心痛或流淚，所謂「他人認可」是這世間「最虛妄、最不受控制」的部分，修煉自己的關鍵時刻，一定要自覺，不能受虛妄影響。

林郁婷（IG@boxing_ting）

18歲青澀模樣曝光 點圖放大看更多林郁婷照片：

+ 16

【延伸閱讀】巴黎奧運｜加拿大撐竿跳辣妹「狂扭屁股」爆紅 私下竟是成人網紅

【延伸閱讀】巴黎奧運｜加拿大撐竿跳辣妹「狂扭屁股」爆紅 私下竟是成人網紅

點圖放大瀏覽：

+ 11

點圖放大看更多Alysha Newman在社交平台上分享的照片：

+ 19

加拿大撐竿跳美女選手Alysha Newman也是成人平台上的網紅（IG@alyshanewman）

延伸閱讀：

影/奧運奪金淚灑頒獎台！ 林郁婷喊：證明台灣人可以做到

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】