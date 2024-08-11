巴黎奧運拳擊｜林郁婷性別爭議下奪金 占星師唐綺陽預言殘酷下場
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣拳后林郁婷無畏性別爭議，在巴黎奧運女子拳擊57公斤組勇奪金牌，但占星家唐綺陽卻提醒大家要有心理準備，「欺凌不會停止」。
唐綺陽說，一來輸的人為逃避失敗，一定要大做文章；二來質疑者會「繼續貫徹質疑」，就像電影《讓子彈飛》裡面的小六子，以死證明自己只吃一碗涼粉，想搞你的人一樣「不會信」，反正死的是你不是他。唐綺陽說：
這就是世界殘酷真相。
點圖放大瀏覽更多：
+17
唐綺陽認為，面對這樣的世界，不能「急著討公道」，公道沒那麼容易得，也不可能快。
面對狗皮倒灶，要知道這是「考驗的必經過程」，自己只能自立自強，並一定要對「善惡有報」有信念，要相信，只要自己沒錯，就繼續努力，繼續優秀，就有物換星移、風水輪轉的一天，沉冤定能昭雪，證明自我。
巴黎奧運林郁婷｜有Y染色體≠男生？醫生揭真實案例：有男性是XX鄭欽文為中國奪奧運網球史上第1金 從排名600到超越李娜的文女王巴黎奧運｜跨欄美女跑100米創佳績 神似朱茵成全台最難追到女孩巴黎奧運｜加拿大沙排隊服「露半邊」不對稱設計網民憂隨時走光
只是那時，你也已經強到不在意、沒感覺。（真遺憾，見識高了就是會少點爽感。）
唐綺陽說，這就是世界真相，不需要不要為此心痛或流淚，所謂「他人認可」是這世間「最虛妄、最不受控制」的部分，修煉自己的關鍵時刻，一定要自覺，不能受虛妄影響。
18歲青澀模樣曝光 點圖放大看更多林郁婷照片：
+16
【延伸閱讀】巴黎奧運｜加拿大撐竿跳辣妹「狂扭屁股」爆紅 私下竟是成人網紅
點圖放大瀏覽：
+11
點圖放大看更多Alysha Newman在社交平台上分享的照片：
+19
林郁婷18歲化妝穿浴衣片段曝光！網民嘆：明明是溫柔女孩｜奧運巴黎奧運｜JK羅琳暗指林郁婷係跨性別 Marvel男星發聲：討厭欺凌巴黎奧運｜志田千陽獲封偶像級神顏 舊相出土揭曾用一招「變臉」巴黎奧運｜正面背面都有人樣！韻律泳隊戴人臉泳帽 網民：佛地魔巴黎奧運｜韓國現場觀眾「老害」 干擾比賽遭外國人叫Shut up!巴黎奧運「睡美人」 烏克蘭跳高女神侃談場邊「瞌一瞌」有奇效
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】