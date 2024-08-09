巴黎奧運｜獎牌唔襟擺？銅牌滑板教父：掉漆又刮花　似打完仗回來

美國29歲滑板選手赫斯頓（Nyjah Huston）在巴黎奧運獲得銅牌。



他日前卻透露，僅僅過了一週，獎牌已經嚴重毀損，「看起來就像是它去打仗又回來了。」

美國29歲滑板選手赫斯頓在巴黎奧運獲得銅牌（Instagram@nyjah）

赫斯頓指獎牌已經多處掉漆、刮傷，正面的狀況甚至比背面更嚴重（Instagram@nyjah）

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赫斯頓目前已經回到美國，他在Instagram限時動態分享，獎牌已經多處掉漆、刮傷，正面的狀況甚至比背面更嚴重。

它們的品質顯然不像你們想像的那麼好。看起來很糟糕 赫斯頓

赫斯頓指獎牌已經多處掉漆、刮傷，正面的狀況甚至比背面更嚴重（Instagram@nyjah）

他解釋，「這些奧運獎牌在全新的時候看起來很棒，但在接觸到我的皮膚、沾上一些汗水，並且在週末讓朋友們戴了一下子之後」，情況就變了。

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赫斯頓曾經在世界極限運動會（X Games）獲得12次金牌，也在世界錦標賽6度奪冠。此外，他還在上述2項賽事中，分別獲得了9枚銀牌和4枚銅牌。

在7月29日的奧運男子街頭滑板比賽中，赫斯頓以279.38分的成績獲得銅牌，美國選手伊頓（Jagger Eaton）以281.04成績拿回銀牌，日本好手堀米雄斗則以281.14分衛冕金牌。

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