父親與歹徒打成一團　8歲女兒「揮棒」助攻　打到對方負傷而逃

美國明尼蘇達州一名8歲女童，日前成為各大電視台和媒體討論的焦點，只因為她面對歹徒闖進父親經營的小商店要搶劫時，竟然不是驚慌逃走，反倒拿起櫃台內的鋁製棒球棍，在老爸與歹徒扭打之際，持球棒暴打搶匪，讓對方只能倉皇逃走，沒有搶奪任何金錢或商品，並在不久後被警察逮捕拘禁。身為商店老闆的父親里奧（Leo），事後檢查監視器影像時，才發現女兒的貼心且勇敢行為，讓他感到非常驕傲和自豪。



美國明尼蘇達一名8歲女童，手持鋁製球棒痛毆歹徒，幫父親阻擋搶劫。（YouTube截圖 / @CBS Austin）

綜合CBS等美媒報道，在明尼蘇達經營一家名為「大折扣酒類商店」（Big Discount Liquors），店主里奧與8歲女童平時經常一起在店內工作。突然有一名身穿亞馬遜（Amazon）制服的男子，從口袋掏出一把仿真的BB彈手槍，走進商店櫃台前表示要搶劫。里奧本嘗試跟對方理論，想藉此保護女兒安全，但歹徒卻得寸進尺、不斷要他拿出更多錢財，兩人最後扭打在一起。

從事後公開的監視器影片顯示，看見老爸與歹徒在地板扭打，女童竟拿起櫃台內的鋁製球棒，朝歹徒身上和頭上猛力敲打多次後才跑開。里奧靠着女兒神來一筆的協助，最終把歹徒手中的BB彈手槍搶走，並讓對方在沒搶到任何金錢下，倉皇逃離商店。根據報道指出，這名試圖搶劫的歹徒，是現年37歲的男性莫雷爾（Conchobhar Morrell）。

莫雷爾起初堅稱身上傷痕是幾天前與人打架留下，直到監視影片曝光，才讓他的糗態在大眾面前揭開。（Ramsey County Jail）

當地警方在接獲通報後，很快就在商店北方幾百英尺處，發現身上多處傷痕的莫雷爾，包含眼睛、嘴唇都有傷痕與血跡。但莫雷爾對身上傷痕，堅稱是幾天前與人打架留下，否認去過「大折扣酒類商店」，直到監視影片曝光，才讓他的糗態在大眾面前揭開。

而搶案發生後不久，亞馬遜發言人向媒體表示，該名嫌犯莫雷爾是為該公司旗下、第三方配送服務的送貨員，已將他即刻解僱。莫雷爾目前被以一級企圖搶劫罪起訴，回顧他的前科記錄，曾在2004年因一級搶劫罪被定罪判刑。

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