與林郁婷同捲風波　阿爾及利亞拳手奪金後「大變身」美女造型曝光

與中華台北選手林郁婷一同被捲入性別資格風波的阿爾及利亞拳擊女將卡莉芙（Imane Khelif），近期在社群平台上，曝光自己的全新造型。



一改過往在拳擊場上的強硬、中性模樣，畫上全妝呈現柔和氣息，畫面引發網友熱議，雖仍有質疑聲浪，但不少網友支持喊她是「既強壯又美麗的女子」。

與中華台北選手林郁婷一同被捲入性別資格風波的阿爾及利亞拳擊女將卡莉芙（Imane Khelif）。（GettyImages）

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卡莉芙在Instagram上的一段影片中，曝光自己全新的造型。

卡莉芙先是朝鏡頭揮拳，接著畫面切換到她身穿粉色碎花洋裝，配戴同色系花朵耳環，並畫上粉色眼線和唇彩的影片。同時也戴著她所獲得的奧運金牌，對鏡頭露出燦爛笑容。

畫面曝光引發網友熱議，已獲得超過85萬個讚、3.6萬則留言。不少支持者紛紛留言：

「像是個女王」

「既強壯又美麗」

「以妳為榮我的姊妹，擊退他們」

先前林郁婷與卡莉芙兩人都曾被國際拳擊總會（IBA）以未通過性別資格測試為由，在2023年世界錦標賽期間被剝奪資格。

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性別風波也延燒到本屆奧運，對此，國際奧委會（IOC）力挺兩人參賽資格，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示：

這是一個正義的問題：女性必須被允許參加女子競賽，而這兩位都是女性。

最終，兩人在本屆奧運都抵住外界的質疑聲浪，分別奪下57公斤與66公斤級巴黎奧運金牌。

賽事期間，卡莉芙也為自己的參賽資格辯護：

我完全有資格參加這項比賽。我和其他女性一樣，都是女人。我生為女人，以女人的身分生活，以女人的身分比賽，這一點毋庸置疑。

並在賽後提告，指控《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）與Tesla特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）涉嫌「嚴重網路欺凌」。

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還有翻版常威 張本智和撞臉「他」（點圖放大瀏覽）：

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】