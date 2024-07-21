驚！Alien原創者打造的「異形博物館」　恐怖嬰兒陣隔住Mon都心寒

【Alien異形博物館HR Giger Museum】來到這裏，你將見證不可名狀的恐懼，目視扭曲的環境，直視心靈深處最令人心悸的不安。



你走向深處，選擇坐在吧枱旁，用骨骼與筋絡融合成的椅子上，和調酒師打了個響指「給我來一杯快樂水」，咕咕咕的喝下。

就在瑞士Château大街上這樣一座並不起眼的小樓，除了門外的一些奇怪造型雕塑之外，你可能完全想象不出它的內部居然是如此的不可名狀。

單看外觀，誰會想到裡面是世界級黑暗藝術大師打造的恐怖空間？（hrgigermuseum.com）

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天花板由骨骼構成，紋路清晰入骨。地上是詭異的化石與刻滿銘文的地板、裝飾，襯托的內部氣氛弔詭萬分。

角落的牆上是數排嬰兒的石雕軀體，有些陷入睡眠，有些正在無聲的尖叫，散發出一股細思恐極的氣息，讓人頭皮發麻。

圓形的玻璃窗同樣由骨骼形成，只有這裏才彷彿是異空間與現實唯一的交際線。

坦白說，這地方可能只有白天來得，到了夜晚羣魔亂舞，沒點滿好奇心的寶寶都得奪路而逃。

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它名為「HR Giger Museum」，設計者正是創造了「異形」（Alien）經典形象的黑暗藝術家、人稱「藝術界的恐懼魔王」、又名「羊蠍子代言人」的HR Giger本人。

作為黑暗藝術家，正是他「奠基」了當代恐怖藝術美學，你腦子裏的驚悚形象多少他得負點全責。作為異形的原創設計者，異形主體以及童年陰影級的抱臉蟲都出自他的手筆。

而在這座博物館，你也可以看到異形的原始模型雕像。同時，博物館也成為了異形愛好者與眾多Cosplayer的朝聖聖地，很多人千里迢迢前來打卡，在萬聖節等紀念日與羣魔共度狂歡之夜。

黑暗藝術亦是藝術，總不缺乏熱愛它的聖徒，而HR Giger則是代表這門藝術的教父。他的作品充滿生殖與宗教含義，帶有深刻的、讓人難解的未知。而正是因為未知、怪異與獨特，他的藝術作品也受到了很多大型藝術機構的關注與歡迎。比如他設計的骨骼王座，就曾被V.A等多個世界級博物館永久收藏，並成為奢侈界的熱寵。

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但是，也並非所有人都能接受他的藝術，德國的一家媒體評論道「很多人無法接受HR Giger的藝術」、「他們會陷入深深的噁心，想要逃離」。

2013年秋，HR Giger不慎從樓梯上摔下；半年後，他擁抱黑暗撒手人寰，留給恐怖藝術愛好者們無限的遺憾。

黑暗的墓碑如今被花環繞，很多人創作出黑暗藝術作品紀念他。在這條路上，他是一個開拓者，而熱愛這個領域的人們則繼續前仆後繼。

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