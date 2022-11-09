大埃及博物館將開幕　花10億美元建造20年　藏品逾10萬件

噢，神秘的埃及！朋友們，你們對它感興趣嗎？最近，埃及2002年立項，2012年始建的全球最大的大埃及博物館（The Grand Egyptian Museum (GEM)），彷彿終於要竣工並且開門見客了！



原本他們把開門日期定在了11月1日，但是好像又一次鴿掉了眾人的期待，這次把時間放在了2023年春天。雖然這也不是運營方第一次這麼幹了……不過好歹確定了一個日期，就足以讓我們再一次燃起了期待！

如果你覺得至於嗎？日站君必須説：當然！因為這個博物館不僅全球最大，還收藏了從胡夫到圖坦卡蒙到後續的埃及文明幾乎大部分的文物藏品，共10萬件有餘！這博物館，究竟到底有多酷炫？

建築物本身已是一部「千年史詩」 點擊放大瀏覽相關照片：

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世界級的歷史博物館

若問這個埃及大博物館為什麼吸引了全世界的目光，首先它可以説是傾盡了全球的設計力。大博物館的設計分別由愛爾蘭、德國、日本的設計工作室及公司自2002年立項，構造近10年推演完成，目前整個建造成本已超越10億美元。其中，愛爾蘭共300人的設計團隊負責了整個建築的設計，德國的數家設計公司負責景觀，日本的設計團隊則負責了設計監修和工事監理。可以説是牌面非常大了！

整個博物館建築設計，正面向於埃及的大金字塔群前，場館的三條軸線呈放射狀分別延伸至三座金字塔，體現出時光無限延續的千年史詩感。來到博物館的廣場通道，如同親臨巨大的埃及宮殿一般，沿着長約60米的階梯拾級而上，87尊埃及列王及神祇的雕像在階梯兩旁靜靜的迎接你的到來。走到盡頭，則是埃及文明中王國國力的巔峯、最著名的法老之一——已有3200年歷史的拉美西斯二世雕像，矗立於廣場中心。在日落日出時分，陽光會以絕佳的角度通過廣場，灑入整個通道，埃及王室輝煌壯觀的氛圍感，全面拉滿！

建築外圍也充滿了古代文明要素，從象形文字到沙漠綠洲，將埃及文化經典具現。由於地處開羅吉薩區域，尼羅河衝擊平原與吉薩高原形成了近50米的高低差，而設計師也利用這種地形，將整個場館設計出依附地勢的層次感。要素過多，只能説整個建築自身，就是一部千年史詩！

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館藏豐富到爆！

除去世界級的設計，館內的藏品更是豐富到起飛！在館內，你將看到法老圖坦卡蒙時期的近5000件藏品！其中，不僅包括這位法老的各類隨葬珍寶，同時還有我們最為人熟知的世界級國寶——圖坦卡蒙的金面具。

除此之外，還有33具皇家貴族的木乃伊將陳列於館內，我們也有機會一睹為女神所環抱祝福的法老石棺。另一件究極國寶，則是已經有4600年歷史的胡夫太陽船。去年8月，為了將它轉移至大博物館中，考古團隊甚至特別設計了一個黑色的靈棺，將整隻船放入，並平緩運送至館內。如同星夜中遨遊夜空的方舟，這艘承載着法老靈魂的航船橫渡埃及平原，目前已經安然無恙的等待我們的觀瞻。

除此之外，更多難得一見的藏品也等着我們，剛才已經説了，總數超過10萬件！而門票僅需25美元。別説了日站君已經開始攢旅費了！有生之年，這一定得去看啊！

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埃及博物館的前世今生

説完大博物館的設計館藏，我們再聊點別的。講到為啥要建這麼個大傢伙？其實建造原因，實在是很隨便又很急迫：主要是因為文物太多，老館子埃及考古博物館（又名開羅博物館）放不下了。

之前的老博物館，始開於1902年，由埃及考古局改建，主要是為了應對國寶流失的問題。它曾經在電影《盜墓迷城》（The Mummy）中出鏡，如果大家看過的話，大概還有印象。而場館內部的照片，看一眼就差不多明白怎麼回事了。是的，它實在是太擁擠了……

120年過去，自埃及出土的文物愈來愈多，整個埃及文明幾乎全靠這座博物館死撐。雖然還有另一座埃及首都博物館分憂，但是埃及考古博物館小小的身軀已經承受了太多大大的夢想。原本僅能收納35000件展品的館內，至今收藏的文物已經超過20萬件！無數帝王貴族，生前擁有大大的宮殿，死後卻在館裏住出了大學宿舍的感覺。再加上從2021年開始，埃及連逢動亂，各種強盜出沒，博物館損失慘重。伴隨着建築整體老朽化難於改造，老博物館彷彿在全力吶喊：救救我！

最終，埃及政府大筆一揮：算了，開建新館！我們彷彿終於聽到老博物館內心的聲音：啊，我解脱了……順便提一句，為了建這個新博物館，埃及還從日本那邊借了348億3800萬日圓，真是勒緊褲腰帶拼了。

古代王室們，拖家帶口開始遷移

由於建築工事在拖了兩年多後的今年終於逐漸落成，文物的遷移工作也陸續展開。為了體現埃及悠久的歷史和榮耀，埃及政府甚至在今年辦了大型的文物遷居活動——The Pharaohs' Golden Parade！整個儀式以拉美西斯二世時期的遊行形式為原型，將22具王室木乃伊從老博物館運送至了新館內。每一輛運送車都裝飾成皇家陵墓的造型，車旁寫有所載着的帝王、王后們的名字。而我們也能從這場遊行表演中，得以窺探大博物館的更多建築細節。

無疑，這座大博物館，不僅承載着保護文物的重任，更是整個埃及對於自己失落已久的悠久文化重新回到世人面前的期望。2023年，是否能讓我們的期待落地？自2002年立項以來，埃及大博物館的建設可以説是幾經曲折。由於施工難度極大，造價超預算，原定於2015年開館的時間被一拖再拖到2019年；結果新冠肺炎襲來，博物館再次延遲至2021年；隨後埃及遭受內亂，後確定為2022年9-11月開館。

然而，恰逢今年的不確定因素增多，這讓它的開幕再次成為懸疑，最近的開館消息被定在2023年，是否準時開館，尚未可知。這個全球最大的博物館，彷彿與自己千年歷史之下的國家命運相似，不斷經歷着風雲變幻與迭起興衰。然而，有一點我們可以肯定的是，當它正式揭起面紗，展現於世人之前的時候，那一刻不僅是屬於埃及的自豪，也同樣是屬於全人類文明的榮耀。

五大文明發源地、四大文明古國之一，千年流傳的古埃及文明，通過這座博物館，與現在和未來相連，仍存於此。

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