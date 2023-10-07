美國遊客以色列博物館內突發狂　雅典娜雕像遭殃

美國一名男遊客到以色列旅遊時，因涉嫌砸毀耶路撒冷「以色列博物館」內的兩尊古羅馬雕像，遭到當場逮捕。



BBC報道，根據以色列警分享的照片顯示，館方兩座破碎的古羅馬雕像，歷史可追溯至羲王二世紀。

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警方指出，該男子犯案後聲稱，這些雕像違反猶太教的核心教義「妥拉（Torah）」。

展廳工作人員看到男子的行為後，當場通報警方，警方趕往現場後則隨即將這名外國旅客逮捕。

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根據以色列時報報導，該名40歲美國男子推倒了宙斯之女雅典娜的頭顱雕像，以及獅身鷹首翼獸（griffin／獅鷲）抓住涅墨西斯命運之輪的雕像，導致雕像直接粉碎破裂。

男子接受訊問時聲稱，這些雕像代表偶像崇拜，且嚴重違反猶太教的重要教義「妥拉」。美聯社報導，但他的律師稱該行為並非出自於宗教狂熱。

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該博物館表示，這次的破壞是「令人不安且不尋常的事件」，同時譴責一切形式的暴力。但館方仍向公眾開放。

一名猶太裔的美國遊客今年2月在耶路撒冷的羅馬天主教教堂「鞭笞堂」（Church of the Flagellation），用鐵鎚破壞一尊基督雕像。

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