飛行途中吵架　機長將女副機長鎖入廁所不讓她回駕駛艙　下場慘了

斯里蘭卡航空最近被揭發，一名機長在飛行途中與女副機長發生爭吵後，趁着副機長上廁所將其鎖在駕駛艙外，經調查證實後被勒令停飛。



儘管這架從澳洲悉尼飛往斯里蘭卡可倫坡的航班安全降落，但事件還是引發了對機長之間衝突的關注。（avsn.co.uk）

斯里蘭卡航空在聲明中表示，目前涉事機長已被停飛，並正在全力配合有關當局進行的調查。（avsn.co.uk）

據法新社報導，這起荒誕的事件發生於9月21日。

斯里蘭卡民航局調查顯示，這宗事件的起因源於機長與副機長對操作程序發生了衝突。副機長未能依規定安排另一名機組人員陪同機長進入駕駛艙，激化了雙方矛盾。

隨後，機長在飛行期間趁副機長離開駕駛艙去上廁所時，將她鎖在廁所中，並將駕駛艙反鎖，導致副機長打不開門，2人爆發更激烈的爭吵。

最後，機組人員介入調解，機長才終於讓副機長返回駕駛艙。

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儘管這架從澳洲悉尼飛往斯里蘭卡可倫坡（Colombo）的航班安全降落，但這一事件還是引發了對機長之間衝突的關注，當局也對此展開了調查。

斯里蘭卡航空在聲明中表示，目前涉事機長已被停飛，並正在全力配合有關當局進行的調查。

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