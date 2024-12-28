尼斯湖水怪並不存在？專家研究50年釋出全新見解：只是「天鵝」

撰文：TVBS新聞網
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英國蘇格蘭尼斯湖（Loch Ness）的神秘生物「尼斯湖水怪」（Loch Ness Monster）長期以來吸引不少人關注，究竟如此神秘的生物是否真的存在？

英國蘇格蘭尼斯湖的神秘生物「尼斯湖水怪」長期以來吸引不少人關注（X@historyinmemes）
蘇格蘭有名研究水怪超過50年的學者近日提出全新見解，稱特徵為「長頸」的尼斯湖水怪其實只是「天鵝」（Pen News）

蘇格蘭有名研究水怪超過50年的學者近日提出全新見解，稱特徵為「長頸」的尼斯湖水怪其實只是「天鵝」。

《紐約郵報》報道，英國皇家地理學會（Royal Geographical Society）會員、尼斯湖計畫（Loch Ness Project）創辦人Adrian Shine研究尼斯湖水怪長達50年，近日他表示這隻神秘的生物其實只是水鳥，更指出，

「當然，尼斯湖上有著『長頸生物』，而我們通常稱之為『天鵝』」。

Shine的說法得到芬蘭攝影師Tommi Vainionpää的認同，他把自己拍攝、不同張天鵝剪影拼接在一起，成品與我們過去常看到的尼斯湖水怪照片有着驚人、令人信服的相似處。

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除了天鵝，Shine提到尼斯湖水怪也可能是「鸕鶿」（Cormorants）和「秋沙鴨」（Mergansers），例外除了認為尼斯湖水怪其實只是水鳥外，牠標誌性、與「駝峰」相似的身體部位也被認為其實只是船尾經過後留下的痕跡。

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儘管尼斯湖水怪不太可能真的存在，但Shine認為這樣的傳說很符合「大眾好奇心」，並表示，

「大海太大了，人們無法真正爭論並印證，而湖泊代表1個有限的環境，更容易解決問題」

尼斯湖水怪謎團流傳近1世紀、至今仍吸引許多科學家和探險者的目光，數百年來更有過無數次的搜捕水怪行動，但最後都以失敗告終，像Shine這樣提出多種揣測及推論更是不勝枚舉，不過尚未出現最合理的解釋。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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