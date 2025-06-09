美寵物斑馬「離家出走」 流浪一週後落網 獲直升機接送｜有片
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國田納西州一頭寵物斑馬逃離家中，多次在社區街道上狂奔引發騷動，甚至還闖到公路上導致道路癱瘓而爆紅。牠逃亡長達一週後終於落網，被直升機運送的畫面曝光。
拉瑟福郡（Rutherford）警方對外表示，自5月31日從家中逃出的寵物斑馬艾德（Ed），於6月8日終於在田納西州中部Christiana區一處牧場中，被Tango 82航空機組人員安全捕獲，被直升機空運並且送回到主人身邊。
從新聞照片中可看到，調皮的斑馬艾德被安全地包裹在網中，頭部露在網外，被直升機載送到一輛動物拖車上。
寵物斑馬艾德5月30日前往新主人家居住，然而隔天就逃出家中、被主人通報失蹤，警方後來接到報案，發現艾德竟然闖到繁忙的24號州際公路上，導致交通大亂，警方最後不得不封鎖道路，可是牠卻逃進了附近森林中。
艾德失蹤期間，常被當地民眾目擊出現在街道上的模樣，使得牠在網絡上爆紅，還成為一系列迷因圖主角，警方最後透過無人機發現了艾德的行蹤，如今總算安全回到家中。
延伸閱讀：找獅子自拍被瘋狂撕咬 巴基斯坦男痛到狂喊：饒了我，辛巴｜有片
+22
特朗普登機絆倒 狼狽一刻被捕捉 網民：笑完拜登 現中回力鏢日本空氣特別清新？ 內行人解畫：炎夏日子更明顯美國男子打高爾夫 遭天降鯊魚BB砸中 情節猶如 《龍捲鯊》韓國大選開票好睇過綜藝？驚見李在明跳aespa女團舞 玩魷魚遊戲
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】