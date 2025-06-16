美國「捐精之王」擁176個孩子　無償「播種」17年決定交棒

有美國捐精之王之稱的紐約數學教授納格爾（Ari Nagel），在今年父親節宣布結束長達17年的捐精生涯，他至今已協助誕生176名孩子，足跡遍及20個美國州、10個國家與五大洲，美國媒體還給了他一個播種機（Sperminator）的稱號。



納格爾的捐精行動始於2008年，當時他回覆了一位女同志媽媽的捐精需求，雙方使用自然受孕的方式。之後，他持續以無償方式捐贈精子，協助單身女性、同志伴侶與不孕家庭實現育兒夢。他從未向任何女性收取費用，避免她們為高額精子銀行費用與繁複手續所困。

納格爾「播種能力」極強：（按圖了解）



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現年49歲、即將滿50歲的納格爾表示，為了孩子健康着想，是時候讓年輕人接棒。他也透露，自己目前與一名22歲女子交往，女方無意生育，讓他有了退休的契機。

儘管捐精過程大多不涉及感情，但納格爾也承擔起部分經濟責任。他表示，早期的5位孩子母親向法院爭取撫養費，如今每月約有一半的年薪（約5萬美元，約港幣39萬元）自動從薪資中扣除，用於支付相關費用。

他目前有5名孩子即將出生，部分孩子甚至取名與他相近。他也坦言，雖然沒有和多數孩子同住，但會盡可能參與生日與重要時刻，「做父親不只是提供基因，而是陪伴。」儘管決定從捐精生涯退休，但納格爾強調，他仍將持續與自己的孩子們保持聯繫，參與生日、運動會與畢業典禮等人生重要時刻。

納格爾對捐精的熱誠不只於此，從2016年媒體首次報道他在百貨公司廁所內捐精的故事以來，納格爾曾參與過男用生育藥品代言、出演6集網絡紀錄片，更與以色列最高法院對簿公堂，爭取合法捐精權。

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