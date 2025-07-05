真人版城之內？日男「世界第一長下巴」曬X光相 骨骼精奇醫嚇傻
撰文：TVBS新聞網
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日本「世界第一長下巴」網紅、影音創作者城之內（Jonouchich1）近期想一探究竟自己的下巴到底有多長，到牙科診所拍攝X光片，沒想到連牙醫都驚呼「前所未見」，忍不住驚呼「太誇張了！」指出他的下巴獨一無二。
據日媒《Nlab》報道，城之內在社群平台上經常被粉絲要求拍攝下巴的X光片，因此他決定前往牙醫診所進行拍攝。當城之內看到自己的X光片時，忍不住驚呼「太誇張了！」，並詢問醫生這樣的下巴是否常見。醫生則表示「非常少見」，並指出他的下巴角度也很特別，獨一無二。
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對於下巴為何如此突出，醫生表示，遺傳是最可能的原因。然而，城之內表示，他的家人並沒有人有這樣的特徵，讓他感到相當困惑。他接著詢問是否因為攝取過多的鈣質，但醫生否認這種說法，表示營養素不可能只集中在下巴。最終，城之內下巴長的原因仍然是個謎。
這段影片在Instagram上迅速爆紅，引起廣大迴響，吸引超過458萬次觀看與2萬多個讚。許多網友紛紛留言表示驚訝，有人說，
「愈看愈覺得厲害」
「連角度都不一樣！」
也有人覺得他「簡直像從漫畫裡走出來的人！」。也有網友猜測可能是隔代遺傳。
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不過，城之內表示，他是希望透過自己的影片，鼓勵那些對自身缺陷感到困擾的人，讓他們知道原來還可以像他這樣生活，將「長下巴」當成個人招牌。他也積極經營YouTube和TikTok頻道，鼓勵更多人正面看待自己的不同之處。
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