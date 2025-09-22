遊客湧日本《男兒當入樽》聖地打卡　就地如廁公園裸露亂象不斷

日本經典動漫《男兒當入樽》（SLAM DUNK，又譯《灌籃高手》）其中一個取景地,江之島電鐵（江之電）鎌倉高校前站長期受到遊客打卡問題困擾。亂丟垃圾、私闖民宅等滋擾行為層出不窮，甚至有人闖入私人住宅如廁，更有甚者在公園中脫光衣服，在自來水水龍頭下沖涼。當地政府介入試圖解決，無奈至今未有成效。



鎌倉高校前站本來只是一個無人小站，主要供附近高中生和居民使用，設施簡陋。慕名而來的遊客大量來訪之下，附近唯一一間公共廁所不堪重負，管道被異物堵塞，牆壁也遭塗鴉。鐵路公司為此乾脆關閉廁所。

除了公共設施遭破壞外，報道引述附近居民指，「打卡地」缺乏公共廁所和垃圾桶等必要基礎設施，為當地社區帶來負擔，甚有遊客把垃圾丟在民宅地上或單車的籃筐中，「附近社區的人有在海灘散步時撿垃圾的習慣，但現在垃圾量太大了，他們無力處理」。

當地政府在居民的動議下採取措施，包括部署保安、安裝多種語言的警告標語，但問題仍未解決。居民和市議員一直在市議會上呼籲改進。鎌倉市政府還從9月13日起，在平交道旁的公園設立了拍照點。

2025年9月14日，日本鎌倉市，日本人氣動漫《男兒當入樽》（SLAM DUNK，又譯灌籃高手）其中一個取景地、江之島電鐵（江之電）鎌倉高校前站附近一個平交道，因遊客蜂擁而至，連帶附近社區長期受到滋擾。圖為遊客在馬路附近的通道上拍照。（截圖自X@gaku160）

不過報道指出，儘管有舉措試圖解決，但該報記者在9月中發現問題仍持續，「即便是工作日，外國遊客人數比放學回家的中學生還多」，不少人手中持有手機和相機拍照，也有遊客全然不顧保安出言警告，頻頻衝到馬路上拍照。