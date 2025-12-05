《鏈鋸人》蕾潔原型竟是AV女優？網友熱議她4大特徵與角色超雷同

日本動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》可說是下半年動畫的大黑馬，全台灣票房突破2.4億元台幣（約港幣6000萬元），目前暫居2025年動畫電影亞軍。



「蕾潔」更被許多鄉民譽為今年最婆角色（在ACG（動畫、漫畫、遊戲）圈中表達極為喜歡某個女性角色）。

蕾潔（《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》劇照）

更多蕾潔照片👇👇👇

+ 4

只是原作者藤本樹原作尺度大，不少辛辣對白都被認為有「厭女」跡象，現在更有海外網友抓包蕾潔的原型角色，疑似出自「超哈扣（Hardcore）」的成人片，引發話題。

蕾潔3特徵與俄羅斯女優雷同

海外網友發現一位姓氏為「Roze」的俄羅斯成人片女星，她2013年曾演出一部相當重口味的BDSM（性虐戀相關的人類性行為模式）成人片，除了名字Roze就跟蕾潔的「Reze」幾乎撞名，兩人都是俄羅斯人，服裝也有許多巧合之處，包含白色無袖襯衫、黑色領結、黑色短裙，甚至連黑色膝上襪都如出一轍。

+ 1

另外一處讓人震驚的是，Roze在片中被用圓環的鎖扣住脖子，圓環的設計也跟蕾潔的炸彈拉環一樣，種種巧合都讓網友直呼驚人。

藤本樹路線辛辣 網友反應兩極化

有鑑於藤本樹過往的大膽作風，《鏈鋸人》漫畫中還曾出現4P的女女性愛場面，還曾致敬經典的「五黑一白」畫面，若蕾潔的靈感真的來自該部「超哈扣成人片」似乎也不意外。

但也有人認為蕾潔的黑白穿搭並非特別罕見的搭配，而且這名俄羅斯女優是後來才改名為「Roze」，當時是以另一藝名「Hypnotic」演出，雖然不排除藤本樹也可能是後來才看到這部AV因而激發出靈感。

相關爭議已在世界各地引發討論，尤其民風相對保守的韓國更震驚於如此受歡迎的動畫角色居然可能基於色情片的主角，

「到底為什麼會這麼受歡迎？」

「作者看起來真的有病」

「我居然還這麼喜歡這部作品……好想吐」



日本網友則認為取材靈感是一回事，而且《鏈鋸人》本來就不是走王道正經路線的作品，要道德魔人收斂一點。

同場加映：鬼滅之刃人氣角色TOP 10「他」奪亞軍 無限城篇如何扭轉角色評價（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 56

延伸閱讀：

認了不是拍AV！G級女優「台北摩鐵極樂片」流出 連吞242發太猛

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】