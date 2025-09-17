《鬼滅之刃無限城篇》太精彩　他捨不得去廁所　在座位小便遭狂毆

日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》上映一個多月，台灣票房日前突破新台幣7.4億元（約合1.92億港元）大關，創下台灣影史紀錄，也趁勢推出第三週特典「炭治郎、義勇、猗窩座A3海報」。



本作在美國首週上映就創下美金7千萬元（約合5.4億港元）的驚人票房，不過當地影院也爆出衝突，傳出有觀眾竟疑似捨不得上廁所乾脆在座位上撒尿，惹得附近觀眾暴怒，當場隨著「善逸」的戰鬥場面狂毆，讓不少人開玩笑：

「別人家影院演的比較精彩？」

「忍不到炭治郎爸爸編草鞋跑一趟廁所嗎？」



（《鬼漂之刃無限城篇》海報）

按圖放大瀏覽全過程：

+ 6

根據官方統計資料，《猗窩座再襲》已在日本上映60天，在當地創下超過2304萬人次、330億5606萬日圓（約合17.5億港元）的紀錄，全世界觀影人次超過5500萬人、票房已累積680億1524萬日圓（約合36億港元）。

在台灣，目前該作品以7.4億新台幣（約合1.92億港元）的票房超越湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的成績，正式佔據台灣影史票房排行第8名，下一步超越累積票房新台幣7.47億元（約合1.93億港元）的《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）、新台幣7.62億元（約合1.97億港元）《變形金剛：黑月降臨》（Transformers: Dark of the Moon），甚至新台幣7.98億元（約合2.07億港元）的《鐵達尼號》（Titanic）都是指日可待。

《猗窩座再襲》已在全美3300多間戲院上映，首週票房突破美金7千萬元（約合5.4億港元），一舉突破《寵物小精靈劇場版：超夢夢反擊戰》的總票房美金8574萬元（約合6.7億港元）。由於本片在當地評價頗佳，爛番茄網站中的專家評價、一般民眾評價都有98%的好評率，IMDb則有8.7分。因此預估至少將斬獲美金1億元票房（約合7.8億港元），甚至看好達到美金1.5億元（約合11.7億港元），也為日本動畫寫下新篇章。

【相關圖輯】鬼滅之刃人氣角色TOP 10「他」奪亞軍 無限城篇如何扭轉角色評價（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 56

不過觀眾多自然也爆出許多狀況，美國亞利桑那州瑟普賴斯市的警察局接獲通報，9月12日晚間在當地的AMC影院發生一宗衝突，據悉一位男性觀眾胡爾（Limil Hull）似乎因為劇情正演得精彩，即便尿急也不願去一趟洗手間，直接在原位上站起來，拉開褲子拉鍊接著就掏出生殖器尿出來，隨後又坐回原位，讓全場觀眾傻眼。這段畫面被拍下後流傳到網絡上，許多網友也開玩笑是內容太精彩才走不開身。

當下有其他男性觀眾上前邊咒罵邊圍毆：

你毀了一切！

還傳出其中一位男性是因為胡爾的尿液噴到小孩的身上，因此伴隨著善逸使出「雷之呼吸」對決師兄的打鬥戲狂揍胡爾，也有人指出胡爾對著其他特定觀眾撒尿，不過美國媒體都尚未證實相關傳聞。

瑟普賴斯市警方向媒體透露，目前已經依公然猥褻、行為不檢、刑事毀損以及拒絕提供真實姓名逮捕胡爾，初次出庭後已被獲准無保釋放。AMC影院退還所有觀眾票券款項、額外提供點心，讓民眾可在其他乾淨影院重看一次只在大銀幕上出現的精彩戰鬥。

【同場加映】鬼滅之刃無限城篇｜全球票房目標1000億円 陸網瘋傳兩原因未上映

+ 6

延伸閱讀：

《鬼滅》樂團被抓包參戰成人展！ 留主唱Hiro尷尬受訪：我不知道

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】