世界盃｜39歲美斯散步爭金靴？全場88%時間沒跑　恩師揭致勝關鍵

2026世界盃4強戰開打在即，阿根廷巨星美斯（Leo Messi，又譯梅西）的賽事數據意外引發全球熱議！根據FIFA最新追蹤數據顯示，39歲的他在場上竟有高達63%的時間都在「散步」，甚至有25%的時間完全靜止。面對外界對其體能的質疑，恩師「哥帥」哥迪奧拿（Pep Guardiola，又譯：瓜迪奥拉）曾揭露真相：美斯是在利用閒晃觀察防守漏洞，一旦球傳到他腳下，就能在關鍵進攻區給予對手致命一擊！



整場近9成時間不跑！39歲美斯「躲樹後」散步哲學曝光

《The Athletic》報道，根據詳細統計，美斯在本屆世界盃的移動中，有63%是行走、25%是靜止不動，意味着他有高達88%的時間都沒有在跑動。此外，他僅有8.6%的時間在慢跑，遠遠落後賽事平均值（23%），加速衝刺的次數更是屈指可數。

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面對外界對他「39歲體力下滑」的質疑，悠閒移動其實一直都是美斯的招牌風格。美斯過去接受訪問時就曾自爆，童年在阿根廷家鄉球隊接受跑步訓練時，他因為太討厭跑步，「常常偷躲在樹後面」。然而，在這看似「懶惰」的步伐背後，卻隱藏着驚人的進攻效率。美斯目前在進攻區的觸球次數高居大會第三，創造了15次破門大機會，並已攻入8球，與法國巨星麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）並列金靴獎的最大熱門。

產生錯誤安全感！對手：他走在「讓人不知道該防誰」的盲區

「美斯的專長，就是走在那些你不知道該防守誰的危險區域。」曾21次對陣美斯的前法國傳奇後衛華拉尼（Raphael Varane）透露，美斯擅長利用FIFA熱力圖中最致命的「禁區右內角」，透過細微的位置調整而非爆發性衝刺來創造空間。

專家形容美斯的行走就像「雷達隱形戰機」，他經常在阿根廷快速進攻時悄然退後，退到禁區邊緣等待。小組賽對陣奧地利的首個進球，他就是利用這種「走路速度」逃過對手防守視線，完成絕殺射門。防守球員若是試圖貼身緊逼，反而會被他利用並拉出其身後的防守空檔。

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哥迪奧拿神預言：看起來在閒晃，但當球一到他腳下……砰！

統計指出，當美斯真正開始跑動時，他有71%的跑動都落在對手的最後三分之一防守區，21%直接直插禁區。曾執教過美斯的曼城傳奇教練哥迪奧拿早就看穿這一切：「看起來他只是在球場上閒晃，也許他是聯賽中跑得最少的人，但天啊，當球傳到他腳下時，他能清楚知道每一個人都在哪裡。然後……砰！」哥帥指出，美斯通常會利用開場前10分鐘四處走動，在腦海中勾勒出對手的防守地圖。

雖然美斯不積極回防的風格，意味着其他阿根廷隊友必須承擔雙倍的防守奔跑壓力，但前國家隊隊友薩巴列達（Pablo Zabaleta）笑稱，大家都非常願意為他多跑幾步：「因為我們知道，只要把球交給美斯，他就會在關鍵時刻帶給球隊無可取代的魔力瞬間。」

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