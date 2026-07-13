世界盃引爆交友狂潮！交友APP變「另類賽場」Tinder配對飆升60％

2026FIFA世界盃（FIFA World Cup 2026）不只讓各國球迷湧入北美、在球場內外掀起熱潮，有趣的是，在世界盃期間的交友軟體Tinder也成為了另一個「國際賽場」。



隨著大量海外球迷抵達美國、加拿大與墨西哥，各地城市不僅出現不同文化、語言與飲食習慣的交流，就連單身族群的社交活動也明顯升溫。根據《The Independent》引述Tinder數據指出，相較於2025年6月，美國整體Tinder使用者數量增加超過15%，滑動配對的操作次數成長25%，最驚人的則是成功配對數，直接暴增60%。

世界盃期間Tinder配對率暴增60%，美加墨主辦城市變約會熱點。（示意圖/unsplash@appshunter）

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世界盃主辦國Tinder使用量暴增15%，配對數飆60%

在扣除一般夏季旅遊因素後，世界盃主辦城市的Tinder使用量平均仍增加了47%。其中幾場比賽帶來的漲幅特別明顯，例如瑞典對突尼西亞期間，蒙特雷（Monterrey）的Tinder使用量暴增80%，韓國對捷克期間，瓜達拉哈拉（Guadalajara）Tinder使用量增加74%，伊拉克對挪威一戰，波士頓Tinder使用量也上升了47%。

此外，Tinder的「Passport Mode」使用趨勢也跟著上升，代表不少人甚至在抵達主辦城市前，就已經開始提前遠端偵查。其中包括英國、巴西、尼日利亞等國家的用戶，提前把定位切換到美國城市，似乎想在出發前就先替自己物色可能的對象。

事實上，本屆世界盃早已展現出球迷文化交流的驚人影響力，蘇格蘭球迷湧入波士頓後，甚至促成波士頓與格拉斯哥（Glasgow）締結姊妹城市，挪威球迷則攻佔紐約時代廣場（Times Square），各國球迷也陸續被美式速食、當地派對與城市氛圍收服。

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如今看來，世界盃的魅力不只存在於90分鐘的比賽之中。對許多人來說，這場全球最大足球盛會，可能也成了人生中最意外的一次配對機會。

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