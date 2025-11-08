印尼男遭6米巨蟒拖入水「繞頸不放」多人救援脫臉　驚險畫面曝光

印尼一名導遊日前遭一條長達6米的巨蟒拖入水中，並在他的頸部纏繞，驚悚畫面被船員紀錄下來。



《紐約郵報》報道，印尼婆羅洲 (Borneo）一名捕蛇經驗豐富的嚮導赫魯（Heru）正坐在船邊，此時同船的人發現岸邊有一隻巨大的蟒蛇，影片中可看到赫魯伸手探入黑暗的水中，從蛇的頭部附近將牠抓起。

接著情況急轉直下，巨蟒瞬間將赫魯拖下船，直到他沒入水中，赫魯掙扎地浮出水面，而蟒蛇迅速地纏繞住他的身體，向上環繞至手臂與頸部。👇👇👇

險喪命！救出導遊後野放蟒蛇

船員們立刻採取救援，試圖讓蟒蛇從赫魯身上離開，最後由兩名船員合力，一人抓住頭部，另一人則拉著蟒蛇尾端，才終於救出這名導遊，且奇蹟般地毫髮無傷。

最後船員們與蟒蛇合照後將牠放回野外，攝影者表示，這是在場所有人看過「最巨大、最強壯」的蛇，

牠最後被我們放走了，我們的原則是不傷害動物，錄影只是為了學術用途。

不久前，印尼才傳出一名老翁被8.5米長的巨蟒吞食。據報道，男子當時正在蘇拉威西島（Sulawesi）照顧牲畜，卻遭蟒蛇纏繞並吞下肚，村民發現蛇的腹部腫脹，並在裡面找到老翁的屍體。

蟒蛇是無毒的纏繞性動物，以伏擊獵物並用身體纏繞使其窒息而聞名，牠們棲息於沼澤、森林和河岸等多種生境，但經常為了覓食而闖入居民區，印尼婆羅洲是多種蟒蛇的家園，包括婆羅洲血蟒（Borneo python）和網紋蟒（Reticulated python）。

