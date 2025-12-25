日本豬扒咖哩發展史：發祥地是銀座這老店　受中國人歡迎有原因

現在日本料理熱潮仍然風靡全球，其中以英國為中心迅速普及的是「豬排咖哩」。咖哩評論家咖哩細胞先生尋訪了世界4000多家店，為大家講解咖哩從誕生到受國外青睞的過程，並且從鼻祖店到新銳店，為您介紹必吃的4家餐飲店。



文：埴岡Yuri（自由編輯、撰稿人，在《週刊文春》擔任美食、旅行、漫畫工作，在《別冊文藝春秋》撰寫採訪文藝作品作者的文章）

咖哩細胞（CURRY saibou）1969年出生於神戶市。咖哩策展人。曾在日本國內外品嘗過超過4000家咖哩店，並透過網路、雜誌和電視等媒體傳播咖哩相關資訊。為了將日本多樣的咖哩文化廣泛推廣至海內外，於2022年創立了「口袋咖哩株式會社」。此外，還策劃了多項咖哩相關活動，致力於推動日本咖哩文化的發展。

大阪「Shankara堂」的羊排咖哩（Shankara堂）

豬排咖哩在「麵包文化圈」受到追捧的原因

咖哩細胞介紹說，將黏稠而味道濃郁的咖哩醬澆在白飯上的「日式咖哩」，原本在亞洲各國就很受青睞。因日式咖哩醬「佛蒙特咖哩」而聞名的好侍（House）食品集團自1997年進軍中國上海之後，其業績在中國台灣和韓國都獲得成長。

咖哩細胞分析稱，米食文化深厚的國家，和日式咖哩的親和性很高。「咖哩連鎖店『CoCo壹番屋』的海外店也集中在泰國、韓國及中國。在東南亞的店中，據說最有人氣的配菜是照燒鮭魚，一般人們將咖哩理解為日本料理。」

另一方面，在以英國為主的歐美各國，也就是「以麵包為主食」的文化圈中，豬排咖哩受到熱烈追捧。「在英國掀起豬排咖哩熱潮的是休閒日餐連鎖店『Wagamama』。這家店的豬排咖哩具有衝擊性的視覺效果。豬排上面『配上』白飯，然後澆上咖哩醬。

對於以肉食和麵包為主的歐美人來說，豬排咖哩是『享受加了咖哩醬的豬排的菜品』，白飯不過是「配菜」而已。事實上，在英國和美國點豬排咖哩時會被問到『要把白飯換成馬鈴薯嗎？』」

該店也考慮到伊斯蘭教徒的需要，進行了獨特的嘗試，比如豬排的肉用雞肉而不是豬肉。而且它比壽司和天婦羅做起來更加簡便，在透過動畫片等元素對日本文化感興趣的年輕一代中將不斷贏得火爆的人氣。

東京的「銀座瑞士」：與葡萄酒相得益彰，鼻祖店的頂級豬排咖哩

「現在在英國甚至還有人說『豬排咖哩是國民飲食』。但是作為日本人，我們也希望外國人了解，豬排、咖哩、白飯三位一體同時品味，才是真正的豬排咖哩。首先應該去拜訪發祥地、老西餐店『銀座瑞士』。

豬排咖哩的誕生日是1948年8月14日。當時職業棒球選手、原巨人隊的千葉茂來店，要求『把豬排和咖哩一起煮過後端上桌來』，這就是豬排咖哩的起源。現在該店仍在提供名為『千葉的豬排咖哩』這道絕品美食。由於它的味道清淡，與葡萄酒搭配起來相得益彰，我保證你會大吃一驚，驚歎豬排咖哩原來是這麼高級的料理。」

香料熱潮後，「新豬排咖哩」誕生

了解了「原始的味道」之後，咖哩細胞充滿熱情地表示，一定要去品嘗一下「最新銳的日本豬排咖哩」。「實際上在21世紀的第一個10年，日本發生了以豬排咖哩為代表的脫離正宗菜譜的香料咖哩運動。與人人喜歡的調味背道而馳，大量使用多香果、具有刺激性的重口味菜品不斷被創造出來。

但是，進入2020年後，開始掀起了『回歸原點』的風潮。這時出現了一些主廚，他們並非否定正宗菜譜，而是增添新的調味技巧，如使用香料，同時嘗試對豬排咖哩進行創新。他們的挑戰結出碩果，我將其製成的精品稱為『新豬排咖哩』。他們的思路並不是簡單地做加法，在咖哩上放上豬排，而是進行細緻的調味，以使豬排咖哩和白飯都能凸顯各自的特色。」

商卡拉堂：鮮嫩的羊排與湯咖哩的完美搭配

大阪「Shankara堂」的羊排咖哩美味無比，咖哩細胞斷言：

不吃這個，就別談新豬排咖哩。

「2022年開業，店主兼主廚小峰充靖曾在日本料理店、豬排店、咖哩店工作，因此可以說對豬排咖哩三大要素都很精通。看到大塊的羊排擺在面前，不禁為其視覺效果所震撼，而肉質卻非常鮮嫩。薄脆的麵衣，令人愉快的口感，粉紅色的斷面肉汁四溢，還有鯛魚頭熬製的高湯，以及用印度香料調製的順滑咖哩醬，與顆粒分明的白飯混合在一起，精緻美觀。它徹底消除了『豬排咖哩會使胃不舒服』的偏見，口感搭配完美，讓人一股腦吃完。」

東京八丁堀的「wacca」：追求最佳的口感，「一期一會」的美味

接下來是東京八丁堀的話題餐飲——Japanese Spice Curry wacca。主廚三浦智輝出生於意大利，他不斷推出新菜品，因此菜單的內容和價格也會隨時變動。在這裹您可以盡情享受「一期一會」的豬排咖哩的美味。

「去年，在我主辦的活動中第一次讓這家店提供了豬排咖哩，真是令人震驚的美味。日本的咖哩口感黏稠醇厚，容易掩蓋豬排的口感和味道。因此，三浦先生將咖哩醬徹底做成了水狀。正因如此，使用品牌豬肉『東京X』製作的豬排，舌頭能更好地感受到其美味。而製作咖哩醬必不可少的鰹魚昆布高湯的風味和豬排搭配起來也相得益彰，讓人沉浸在享用豬排的感覺裡。不使用椰奶的豬排綠咖哩也美味無比，由萬能高湯和蔬菜組成的極簡菜譜，與不經油炸，而是用法國料理烹飪法『邊淋油和醬汁邊加熱』製作的豬排組合在一起。世界各國的文化濃縮在餐盤中。」

東京市谷的「PAIKAJI」：石垣島的香料與肉餅完美融合

最後介紹2024年8月從沖繩的石垣島來到東京市谷的新店「香料歐式咖哩PAIKAJI」。「PAIKAJI是沖繩八重山地區的方言，正如『南風』這個名字一樣，它是一款讓人感受到亞熱帶氣息的豬排咖哩。大量使用石垣島野生食材，島上生長的胡椒PIPATSU刺激人的食欲，鳳梨的果香甘甜讓人欲罷不能（因進貨方式不同，也有產自國外的情況）。招牌菜『PAIKAJI咖哩』是100人中99人都非常喜歡的『傑作』。

咖哩醬是歐式風格，其基礎為在石垣島經營餐廳的西餐主廚戶塚勝敏傾盡全力研製的西式湯汁。這是一種不使用任何化學調料，花4天時間製作的澄澈無比的味道。豬排也充分體現出西餐特有的技巧，而炸出來的卻是漢堡肉餅，實在是不可名狀之美味。輕輕一刀下去，從留有紅肉的半熟截面中慢慢溢出肉汁，滲入咖哩和白飯中。其品質與市面的肉餅截然不同。昭和年代在西餐廳誕生的豬排咖哩，在進入令和時代的今天，隨著西餐烹飪技巧的進步，更加自由地發展創新。這道菜品讓我們對今後新豬排咖哩的可能性也充滿期待。」

咖哩細胞熱切地表示，從並不陳舊的「鼻祖味道」到不斷創新的「新式絕品」，豬排咖哩中充滿了「日本特有的、相容並包的飲食文化」。西餐、湯汁、香料、全國各地的食材，應有盡有。在歷史中不斷孕育的各種要素渾然一體，在湯匙上熠熠生輝。「只有在日本才能吃到」的精美食物，你也一定會驚歎無比。

