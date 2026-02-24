iPhone Fold無摺痕技術曝光　蘋果史上最大電池更將取消Face ID？

多方供應鏈和行業分析師都已經確認，蘋果首款摺疊屏手機iPhone Fold將於2026年秋季正式推出，目前已進入量產籌備階段。



iPhone Fold採用三星Galaxy Z Fold同款書本式摺疊設計，摺疊後厚度9-9.5mm，展開後約4.5-4.8mm，機身框架為鈦合金材質，有效防止彎折，鉸鏈則由鈦合金+不鏽鋼打造，兼顧耐用性與摺疊順滑度。

iPhone Fold採用三星Galaxy Z Fold同款書本式摺疊設計。（YouTube@Talks Tech Newz）

更多iPhone Fold的爆料訊息：

+ 9

按鍵佈局上，音量鍵移至機身頂部右側，類似iPad mini，電源鍵與相機控制鍵仍在右側，背部左上方配備iPhone Air同款相機模組，目前僅測試黑白兩種配色。配備內外雙屏，外屏5.5英寸、內屏7.8英寸，內屏尺寸接近A6紙，分辨率分別為外屏2088×1422、內屏2713×1920。

屏幕採用超薄玻璃+透明聚酰亞胺薄膜防護，核心突破為實現行業首款近乎無摺痕的摺疊屏——通過金屬板分散屏幕彎折應力，鉸鏈內置液態金屬材質，從硬件層面徹底解決摺疊屏摺痕通病。

為節省內部空間，蘋果將取消Face ID，採用側邊按鍵集成Touch ID，影像配備四攝系統，含外屏挖孔前攝、內屏屏下前攝和兩顆4800萬像素後置主攝，外屏前攝位於屏幕左上角。

搭載蘋果第二代自研C2調制解調器，徹底告別高通，支持美國地區mmWave毫米波，無實體SIM卡槽。配備iPhone史上最大容量電池，採用高密度電芯，同時通過精簡顯示驅動等核心組件進一步提升能效，續航能力大幅升級。

鑑於鉸鏈、機身、屏幕等成本大增，iPhone Fold將成為蘋果首款超2000美元的iPhone，多方爆料美版定價在2000-2500美元之間，約合港幣15700-19600元。

【延伸閲讀】iPhone Fold外屏僅5.3吋細過mini！4:3闊摺疊設計竟為成全這功能（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】