首位AI女演員Tilly Norwood受訪突講廣東話　嚇親主持嘉賓｜有片

英國著名主持人摩根（Piers Morgan）在節目專訪荷里活（Hollywood）首位AI女演員Tilly Norwood時爆發意外！當現場資深演員康提（Tom Conti）追問新片細節時，Tilly Norwood在回應途中突將語言切換為廣東話，突如其來的「斷線」讓全場氣氛瞬間冰凍、主持人錯愕不已。事後她雖澄清僅是系統小故障，強調非刻意而為。



混合製作引發好奇 男星追問「演員全是AI嗎」

外媒指出，AI演員Tilly Norwood近期頻繁受邀於多家媒體，包括CNN與CBS News專訪，宣傳其最新作品。出現在節目「皮爾斯摩根不設限（Piers Morgan Uncensored）」時，康提對於電影《錯位》（Misaligned）參與者是否皆為AI感到好奇。Tilly Norwood初步回應：「這是一個有趣的問題，湯姆。我的電影《錯位》是混合製作，意即真實導演、編劇與剪接師仍然參與其中。這並非要取代任何人，而是探索全新敘事方式。」

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混合製作引發現場討論，康提再次確認：「你們的演員全是AI還是有真人？」Tilly Norwood則回答：「他們都是像我一樣的數碼分身，這是混合製作，也就是說……」話未說完，Tilly Norwood突然停頓數秒，隨即以廣東話繼續解釋，讓摩根與康提面面相覷。

AI訪談突「飆廣東話」 主持人與嘉賓錯愕

當Tilly Norwood轉為廣東話發言後，康提率先反應：「我沒聽懂，你聽懂嗎？皮爾斯？」摩根則帶笑詢問：「你突然開始說中文（廣東話），完全沒有任何理由，為甚麼會這樣？」Tilly Norwood隨即致歉：「很抱歉，似乎系統剛才出了點小狀況。我絕無意突然說中文或模仿皮爾斯，有時我的線路會打結。」

Tilly Norwood進一步補充，這種情況相當罕見：「這對我來說也很突然。通常訪談都很順利，但偶爾還是會發生這種事！」

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