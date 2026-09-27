Google 28歲生日快樂！今首頁更換復古Logo　揭公司真實成立日期

［google's birthday］每天打開瀏覽器，全球數億使用者都離不開Google，但你知道這家科技巨頭的「官方生日」背後，其實隱藏著一段有趣的歷史轉折嗎？雖然公司早在9月4日成立，但每年9月27日，Google都會透過充滿巧思的Google Doodle與全球用戶同歡。究竟為甚麼生日會演變成今天？這背後其實與一場搜尋引擎的霸主爭奪戰息息相關。



車庫起家！真正在法律上記錄的「誕生時刻」

Google由佩奇（Larry Page）與布林（Sergey Brin）共同創立。回顧歷史，兩人早在1997年9月15日就註冊了google.com網域，並在1998年9月4日正式於美國加州的一間車庫內設立Google公司（Google Inc.）。若單從法律登記或公司營運的角度來看，9月4日才是Google真正的生日。

點圖看看Google 更多節日塗鴉：

+ 1

慶祝日期一度「飄移」

在公司成立初期，Google團隊對慶祝生日這件事其實相當隨性。在2000年代初期，Google曾在9月4日（成立日）、9月7日（公司正式成立）甚至9月15日（網域註冊日）等不同日期發表首頁塗鴉慶祝，內部並無統一的「固定日曆」。

關鍵轉折：2005年的搜尋霸主里程碑

促使Google將生日固定在9月27日的關鍵，發生於2005年9月27日。當時Google與主要競爭對手Yahoo!正處於搜尋技術與資料量的激烈競爭中。當天，Google宣布其搜尋引擎索引的網頁數量突破歷史新高，規模達到對手的數倍之多，奠定了搜尋龍頭地位。

為了紀念這項象徵網路技術爆發與公司里程碑的重大突破，Google自2006年起，便正式將每年9月27日定為官方生日，並在每年這一天推出經典的生日主題Doodle。

延伸閱讀：免費實用Google工具8推薦 NotebookLM整理文本 沉浸式對話搜索

+ 13

甚麼是Google Doodle？

所謂的Google Doodle（Google 塗鴉），是指Google在搜尋引擎首頁上，為了慶祝節日、紀念日、重大事件，或是紀念藝術家、科學家等傑出人物，對官方標誌（Logo）所進行的臨時性、趣味性設計更改。從最初的靜態插畫，演變至今已有動態動畫、互動小遊戲甚至VR體驗，成為全球使用者每年期待的數位驚喜。

想知道你出生那天或每年生日時，Google首頁出現過什麼不一樣的驚喜嗎？可以透過Google Doodle官方典藏庫這個工具搜尋，看看你生日當天的Google有沒有甚麼特殊的經典Logo吧！

延伸閱讀：

Android 18提前曝光！Google 10月開發者大會「預告新圖形特效」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】