Google評分低的店能吃嗎？醫分享經驗：服務態度差餐點反不易中伏

不少人在選擇餐廳時，都會先參考Google評論再決定是否消費。對此，台灣腎臟科醫生羅翊中分享，自己看餐廳評價時，反而更在意「一星負評」，因為比起高分留言，低分評論更容易看出一家店的真實狀況。



羅翊中在社群平台「Threads」表示，自己平常看餐廳網路評價時，會特別去找「一星評論」，認為負評往往比五星留言更有參考價值。

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他也提到，如果負評大多集中在「服務態度不佳」、「老闆臉很臭」、「口氣很不耐煩」等服務類問題，通常餐點品質都不會太雷。

貼文一出後，不少網友都表示：

「食物滿分，但服務0分的店，通常很好吃」

「滿分服務但餐點普通的店才可怕」

「去吃飯又不是去交朋友，餐點好吃比較重要」

「尤其看到『東西好吃但老闆態度很差』，我反而會想去吃看看」

「餐廳評價我也是先看負評！看到衛生環境不佳、有蟲什麼的，就會放棄不去」

「餐點好吃就好，服務不要太誇張都沒問題」



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此外，留言區中也釣出不少餐飲業者哀嚎，稱有些負評都是「報復性留言」，回應：

「我們店的負評，都是被外賣人員留的，因為爆單，餐點等太久」

「上次請兩個客人晚上不要大吼大叫，直接8個一星負評」

「之前還收過一顆星說我們音樂太大聲……」



一名網友分享，自己在美國找餐廳用餐時，意外在Google評論區看到一則「只有台灣人看得懂」的留言，對方雖然給出五星好評，內容卻寫道：「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」，乍看之下像亂碼，但意思其實是「我覺得很油、價格又貴，如果你看得懂我在寫什麼，建議你最好不要來」。

對此，不少網友笑稱「這已經是超越注音文等級的加密文了」、「這是一種三層加密語言：第一層是中文，外國人一定看不懂；第二層是繁體，使用簡體的人不一定看得懂；第三層是用非正統方式，展現地方方言，這是最深層加密的部分」、「給五星是禮貌，打加密中文是貼心，看得懂還幫他翻譯是白目」。

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