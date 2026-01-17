長壽｜95歲巴菲特思維敏捷　公開4大養生秘訣　堅持每天睡眠8小時

2025年12月31日，95歲的著名投資人沃倫·巴菲特（Warren Buffett）正式退休，從巴郡-哈撒韋公司的首席執行官崗位上卸任。



令人驚歎的是，近百歲的巴菲特依然思維敏捷、精神矍鑠。巴菲特曾說過：「最好的投資就是投資自己。」這句話不僅適用於財富，更藏在他的日常習慣裏。我們梳理出他的「長壽投資秘訣」，只有簡單4件事，人人都能學會。

95歲巴菲特4個長壽秘訣（01製圖）

95歲巴菲特4個長壽投資秘訣（按圖👇👇👇）

【長壽投資秘訣一：堅持運動】健康活得久，才是最大人生財富

巴菲特喜歡吃漢堡、薯條、喝可樂，從不限制熱量攝入，以致64歲時出現了健康問題。在醫生的建議下，他開始通過跑步鍛鍊身體，這一堅持就是30年。

對巴菲特而言，跑步已經超越了簡單的身體鍛鍊，能增強意志力和注意力，成為他的生活哲學之一。他曾將公司內部的五公里跑步比賽命名為「投資你自己」，並解釋說：

長跑過程並不總是愉悦的，有身體的痛苦也有精神上的枯燥，但想要成功，首先你要堅持跑完全程。

長壽運動配方：力量訓練+有氧運動+平衡練習

2025年，國際衰弱與肌少症研究會議工作組發布《促進老年人健康長壽最佳運動建議的全球共識（2025）》指出，規律運動是延緩衰老的核心手段。老年人運動應遵循：「有氧運動+力量訓練+平衡練習」的綜合模式，三者缺一不可。②

北京老年醫院老年醫學科主任王媛接受人民日報健康客戶端記者採訪時表示，普通人最好選擇適合自己年齡和身體狀況的運動方式，努力堅持下去。可以從每天15～20分鐘的快走開始，逐漸增加強度和時間，或每天花半個小時游泳、騎行、跳舞，關鍵是找到一種真正享受的運動形式，這樣才更容易形成習慣。③

【長壽投資秘訣二：好好睡覺】每天雷打不動睡夠8小時

無論日程多麼繁忙，巴菲特都嚴格保證每晚8小時的睡眠時間。他曾公開表示：

我喜歡睡覺，所以我通常每晚睡8小時。睡眠是保持判斷力的關鍵，我不會在凌晨四點自虐式地拼命工作。

在巴菲特看來，睡眠不是浪費時間，而是身心修復和記憶整合的關鍵過程。

睡得好老得慢，關鍵有兩點

長期睡眠不足會增加心血管疾病、糖尿病和認知功能下降的風險，而充足的睡眠能維持人體正常生理功能，調節激素水平、增強免疫系統功能、提高記憶力和學習能力。

睡充足：7~8小時最延壽

2024年清華大學研究人員在國際期刊《科學報告》上刊發了一項1.3萬人的研究顯示：7～8小時睡眠最延壽，過長過短的睡眠時間都會促進身體生物年齡衰老。④上述研究和中國‌《健康中國行動（2019-2030年）》中提倡的，成人每日平均睡眠時間為7～8小時‌一致。

睡眠與表型年齡的「U形」關係。（人民日報）

睡規律：作息穩定延緩衰老

保持穩定的睡眠習慣，對於減緩生物衰老過程也非常重要。2023年國際期刊《睡眠健康》刊發的一項研究顯示：與睡眠習慣穩定的人相比，入睡時間偏差較大、工作日和周末睡眠差異大的人身體生物年齡老了9個月。⑤

王媛醫生強調，日常生活中，最好建立固定的睡眠時間表，即使在周末也儘量保持作息一致。保持卧室安靜、黑暗，營造良好的睡眠環境；睡前一小時避免使用電子設備，可嘗試閲讀或冥想放鬆身心。

【長壽投資秘訣三：鍛鍊大腦】每周花8小時打橋牌大腦不衰老

巴菲特是橋牌的愛好者，每周會花上8小時和朋友一起打橋牌。他形容每局橋牌都是7分鐘的快速智力挑戰，是對大腦最好的鍛鍊。

除了橋牌，巴菲特還保持每天五到六小時的閲讀習慣，涵蓋了公司年報、新聞和各類書籍。持續的腦力活動也能幫助他保持思維敏捷和判斷力。

多動腦，認知衰退才能慢下來

「隨着年齡增長，大腦神經可塑性逐漸下降，但持續的認知挑戰可以促進新神經連接的形成。」王媛醫生解釋說，研究發現，經常進行思維活動的人，認知功能衰退的速度明顯更慢。《英國醫學雜誌》研究表明，每周至少兩次高強度腦力訓練，可保持記憶力敏鋭至老年。

對於中老年人群來說，可以每周安排專門的時間進行腦力鍛鍊，包括下棋、字謎遊戲、智力拼圖，或學習一門新技能和語言。最好選擇需要專注和策略的活動，與朋友同玩，還能增加社交互動、有效緩解壓力。

【長壽投資秘訣四：拒絕內耗】只做喜歡的事，只見喜歡的人

巴菲特將良好的人際關係視為幸福和健康的重要組成部分。他常說，人生最重要的決定不是選擇投資哪隻股票，而是選擇與誰共度時光。在他看來，高質量社交帶來積極情緒，人會朝着交往對象的方向前進，因此應該多和比自己更優秀的人相處。

在生活中，巴菲特也能始終保持輕鬆愉悦的心態，他拒絕內耗，幾乎不做任何不喜歡的事，日常僅保留讀書、思考商業、與摯友相處這三類活動，避免精力分散。

情緒不好，所有的養生都是徒勞

為什麼心態對健康如此關鍵？哈佛大學一項持續80餘年的研究發現，良好的人際關係是長壽、幸福生活的最大貢獻者。積極的心態可以降低壓力激素水平，增強免疫功能，甚至影響基因表達。⑥

王媛醫生建議，每個人都可以嘗試每天記錄幾件值得感激的事情。主動維護與家人和朋友的關係，定期安排社交活動。學會設定工作和休息的界限，避免過度勞累。

巴菲特用95歲的健康狀態證明：人生最好的投資，從來都是健康。他的這4個養生習慣，沒有高昂成本，無需複雜技巧，只要堅持就能獲益。

