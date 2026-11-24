穆斯林女子遊日怨處處含豬肉快餓死 被網民批唔做功課｜有片
撰文：胡允怡
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一名穆斯林女遊客10月在日本街頭拍片抱怨日本欠缺清真食物，很多地方提供的食物皆含有豬肉，直呼「快餓死」。不過她的抱怨舉動未能換來同情，反遭大批日本及海外網民圍剿，批評她出國前「唔做功課」，更不尊重當地飲食文化。
一名穆斯林女子抱怨日本缺乏清真食品：
網上影片可見，該名女遊客在片中手持一顆大飯糰大吐苦水，稱這是她當天的第一餐，並警告其他穆斯林旅客「一定要小心」，指日本「幾乎所有食物都含有豬肉」，甚至連看似無害的雞蛋飯糰亦不例外；她試吃一口後更嫌棄味道「太普通、太糟糕」。
影片曝光後掀起一場飲食文化論戰。大批日本網民在社交平台反彈，直言豚骨拉麵、炸豬扒及豬油調味本就是日本傳統飲食日常，「日本並非伊斯蘭國家，全世界不會圍著你轉」，更有人反諷她既要邊吃邊嫌，不如直接前往杜拜等清真飲食普及的國家旅遊。
日本調查指出，東京其實擁有逾800家穆斯林友善餐廳，故當地並非毫無選擇，只是旅客出發前缺乏規劃。這次事件也折射出日本旅遊業急劇發展下，在當地傳統習俗與外來宗教飲食需求之間的磨合與碰撞。
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