科技時代反其道而行 動手摸感官玩具成聖誕黑馬

聖誕節腳步逼近，全球家長又開始為了挑禮物傷透腦筋。在人工智慧與3C螢幕全面攻佔生活的時代，英國玩具零售商協會公布最新聖誕夢幻玩具榜單（DreamToys），結果跌破眾人眼鏡。最受孩子青睞的並非炫目高科技，反而是「能動手做、實際觸摸」的實體互動玩具，這股回歸雙手的熱潮，更一舉帶動當地玩具市場繳出年增13%的亮眼成績單。

聖誕節腳步逼近，全球家長又開始為了挑禮物傷透腦筋。（Unsplash@Freestocks）

加水破蛋吼叫超驚喜 英國玩具市場規模衝破26億英鎊

清水一淋下去，藏在蛋裏的恐龍與鯊魚瞬間破殼現身，張開血盆大口發出陣陣吼叫，逼真效果嚇得現場孩子又驚又喜。這款話題十足的破蛋玩偶，正是今年DreamToys推薦的熱門主打星之一。英國玩具零售商協會每年固定公布DreamToys名單，邀集產業專家從龐大市場銷售數據與兒童遊戲偏好中，精挑細選15款最值得關注的聖誕禮物，提前預測年終送禮風向球。

在感官互動熱潮推波助瀾下，截至今年九月，英國玩具市場總值強勢攀升至26億4000萬英鎊，年增幅度高達13%，實體銷售量更一舉突破2億5000萬件大關。Circana英國玩具部門執行董事西蒙茲（Melissa Symonds）表示，今年玩具市場已經出現明顯趨勢，感官玩具與互動玩具特別受到孩子歡迎。

今年玩具市場已經出現明顯趨勢，感官玩具與互動玩具特別受到孩子歡迎。（Instagram@Infinityprltd）

捏壓拉伸好療癒 幫孩子逃離虛擬螢幕專注當下

究竟這波感官玩具為何能橫掃兒童市場？答案就藏在雙手觸碰的真實回饋裏。西蒙茲說，這波熱賣主力很大程度上是那些可以盡情觸摸、用力擠壓，甚至隨意拉伸的玩具，因為孩子們正在尋找一種能在精神上獲得刺激、同時轉移注意力的出口。面對數位裝置無孔不入的誘惑，實體觸感反而成了最好的解方。西蒙茲提到，這類玩具能讓緊繃的大腦徹底放鬆，幫助孩子平靜下來，專注享受當下的實際體驗，而不是整天沉浸在虛幻的網路世界裏。

感官玩具與互動玩具能讓緊繃的大腦徹底放鬆，幫助孩子平靜下來，專注享受當下的實際體驗。（Unsplash@Yuri Li）

探索型玩具暴增45% 創意手作讓孩子坐下來動腦

除了指尖上的感官刺激，今年玩具市場的另一個超級亮點就是「創意手作」。最新消費數據顯示，探索型玩具市場過去一年狂飆成長45%，親手創作與動手組裝的體驗，正迅速成為零售消費新寵。11歲兒童斯金納（Skinner）開心地說，自己非常喜歡親手製作東西，尤其是能盡情發揮創意、運用個人想法的活動，而且這款手作玩具設計簡單容易上手，還能一次做出好幾個專屬作品，成就感十足。

經典IP穩坐主力 徽章製作機獲長輩青睞

儘管手作新秀來勢洶洶，經典IP依舊穩坐聖誕送禮市場的江山。今年入選的15款夢幻玩具，不只精準鎖定孩子個人喜好，更特別強調全家人聚在一起同樂的共玩體驗。英國玩具零售商協會主席謝菲爾德（Paul Reader/Sheffield）認為，像徽章製作機這類創意產品就是絕佳例子，家長、祖父母與所有送禮的大人，都非常喜歡這類玩具能讓孩子主動遠離冰冷螢幕，安安靜靜坐下來動手創作、動腦思考，這對孩子的成長是非常正面的發展。

76%家長偏愛逛實體店 親子共玩成年終消費關鍵

這股重視真實體驗的風潮，也讓實體零售通路迎來大反攻的絕佳商機。市場調查發現，高達76%的英國家長表示，在實體店面購買玩具的花費比網路購物還要多，親自走進門市挑選、現場試玩與細心比較，依然是節慶購物無可取代的重要儀式感。DreamToys評選小組主席里德（Paul Reader）強調，讓孩子真正理解「玩」的深層影響力非常重要，評選團隊挑出的每一款入選玩具，不只是為了帶來短暫樂趣，更希望讓家長與孩子在聖誕節早晨拆開禮物時，能一起享受沉浸在遊戲裏的快樂過程。

從感官刺激、創意手作到家庭共玩，今年聖誕玩具大戰不再只比拚熱門IP與酷炫科技，而是全面回歸人與人、手與物的真實互動。對玩具業者而言，誰能讓孩子持續投入其中、又能讓家長點頭願意一起參與，誰就能牢牢抓住這波年終節慶消費的黃金商機。

延伸閱讀：日本清潔工打掃倒閉商店發現「破爛玩具」 轉手拍賣狂賺23萬元

+ 5

延伸閱讀：

孕婦遭「剖腹取嬰」放血亡！突接1神秘來電 慘淪哥國路邊屍

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】