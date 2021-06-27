減肥｜宅在家少運動也能瘦身！6種食物燃脂消肥肚要多喝2款飲品

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-27 15:02

因應疫情減少出門宅在家，你是不是常常坐在梳化上看劇或滑手機？小心肚子肥一圈！除了要記得運動之外，飲食上營養師也傳授「在家滑手機也能瘦」的秘訣，推薦6種超燃脂食物。

台灣營養師朱瑞君在Facebook分享「在家滑手機也能瘦」的祕訣，大推6種超燃脂食物，讓肚子一圈肉快速退散！朱瑞君提到，在梳化上追劇、滑手機時，旁邊記得放一瓶綠茶或開水喝，再適時搭配以下其他食材，就可以有幫助燃脂的效果。

▼6種超燃脂食物！宅在家喝水、喝綠茶（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 綠茶

朱瑞君說明，抗氧化劑可以促進新陳代謝，兒茶素可減少脂肪的形成；咖啡因則可以增加身體所需要消耗的熱量與水分。

2. 水

多喝水可以抑制食慾，也可以加速身體的化學作用，增加身體新陳代謝率，對於預防便秘、體內老舊廢物排出很有幫助。

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3. 燕麥

朱瑞君提到，燕麥中可以攝取到纖維、維他命、特殊成分「燕麥葡聚糖」，可以提高飽足感，避免嘴饞吃其他食物。另外，燕麥因為在全榖類裡相對GI值比較低，可使胰島素分泌降低，減少同化作用，較不易合成脂肪。

4. 辣椒

辣椒裡面有唐辛子，可以讓身體發熱，進而刺激新陳代謝率，效果可維持30分鐘。

5. 適度吃肉

肉類可以提供蛋白質以維持肌肉量，當肌肉量愈大，新陳代謝率也較高，所消耗的熱量也較多；而且要消化蛋白質食物所需的熱量，和其他類食物相比也較多。

6. 豆類

朱瑞君指出，豆類含有抗性澱粉，可以產生更多飽足感。另外，如黃豆、黑豆還含有卵磷脂，可以把脂肪從內臟裡帶出來；脂肪減少了，新陳代謝也會變好。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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