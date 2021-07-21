英國王室︱哈里王子出書續爆料　返英慶祝女王就任70周年凍過水？

英國哈里王子（Prince Harry）出書的計劃，恐怕自斷明年回英國慶祝祖母伊利沙白二世女王就位70周年之路。



哈里透露出書計劃，暗示許多在接受歐普拉專訪時來不及說的話，會在書中全都露。這讓王室成員非常感冒，認為哈里選在明年出書，他和妻子梅根明年根本別想回英國慶祝女王就位70年的慶典，破壞和樂的氣氛。

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哈里的發言人表示，包括出書在內，哈里要做甚麼事，不必都徵求白金漢宮的同意。

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