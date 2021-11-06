「問候拜登」變激勵字句？　美國主持「神回應」網絡火熱瘋傳

美國總統拜登（Joe Biden）上任近一年，其支持度受到阿富汗問題、疫情及處理非法移民等問題拖累而下滑，當地民眾不時在公眾場合「問候」他。不過最近在賽車場上，有電視台主持就意外地為這句「問候語」作出另類解讀，結果演變成網民的創作對象，甚至成為流行歌曲。



美聯社報道，事件源於10月一場位於阿拉巴馬州（Alabama）舉行的全國運動汽車競賽協會（NASCAR）賽事，車手布蘭德布朗（Brandon Brown）贏得職業首個分站冠軍後接受訪問時，看台上的觀眾高呼「X你拜登」（F**k Joe Biden）口號，但負責訪問的全國廣播公司（NBC）體育主持斯塔瓦斯特（Kelli Stavast）進行訪述時，卻說成「加油布爾德」。

全國廣播公司（NBC）體育主持斯塔瓦斯特（Kelli Stavast）。（Getty Images）

「加油論」一出，隨即成為不少美國人批評拜登的替代詞，無論是美式足球場的打氣聲、地盤的電子顯示屏都找到這句「問候語」，甚至有商人把握機會，推出印有這句說話的T恤，讓大家可以不用開口，真正「無聲仿有聲」。

民眾的「熱情問候」 更成為流行歌曲

另外亦有繞舌歌手 Loza Alexander以此在TikTok表演走紅，作品之後稱霸iTunes歌曲排行榜，甚至打入當地著名流行歌曲每週排行榜Billboard Hot 100的第38位，足以反映這句「問候語」的影響力。

並非所有人都對「加油布爾德」持正面態度，NASCAR對於市面有產品以類似協會標誌的「問候語」圖案感到不滿，揚言會採取法律行動阻止，並對布朗及斯塔瓦斯特的情況感到同情。協會同時強調，不希望組織與政治扯上關係。

不過報道指出，NASCAR多年來都對政治無任歡迎，例如在去年的總統大選中，時任總統特朗普（Donald Trump）曾經為Daytona 500賽車擔任開賽嘉賓，整個場面猶如他的競選集會。而在「黑人的命都是命」（BLM）運動期間，協會亦多次表示支持社會公義，包括禁止展示美國內戰時期的南方邦聯旗。