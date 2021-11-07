美國俄勒岡驚現「巨大笑臉」　每年「期間限定」歡迎過路人

美國俄勒岡州（Oregon）南部一處森林每年秋天都會出現一張「巨大笑臉」，向過路司機打招呼。



這張笑臉由當地林業公司Hampton Lumber 2011年所設計。他們進行林地復育計畫，混合栽種花旗松（Douglas fir，又稱北美黃杉）與落葉松（Larch）

林業公司發言人Kristin Rasmussen 指出，他們每次伐木後就會開始林地復育計畫，2011年時老闆 David Hampton 和當時伐木經理共同設計出這張笑臉。落葉松的針葉在秋天會變黃，形成笑臉輪廓。花旗松則是笑臉的眼睛和嘴巴。接下來的30到50年，這張笑臉會在每年秋天現形，直到伐木工人砍下這些樹木。

種植人員用繩子繪製圓圈並三角測量出眼睛和嘴巴的位置。直徑約91公尺的笑臉出現在俄勒岡州18號公路旁森林，秋天往來這條路的司機很容易看到。

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