黑客假扮Banksy鑄造NFT出售　收藏老手被騙260萬　結局峰迴路轉

NFT熱潮今年風靡全球，相關新聞消息割據全球媒體版面，各大品牌集團爭相加入戰團，拍賣交投屢創新高，風頭一時無兩。單計最值錢的頭十位收藏系列，累積成交額已達US$55億（約HK$425億）之高，相當驚人。



一個金額如此龐大的市場，自然也引來不法份子覬覦，試圖從中斂財。近日便出現了一宗NFT騙案，有黑客假扮神秘塗鴉藝術家Banksy鑄造NFT出售，結果引來NFT收藏家Pranksy花掉100枚以太幣（ETH）購下，換算成美元約值US$33萬（HK$260萬）。

故事到此尚未結束，不幸被騙的Pranksy透露，涉事黑客最終把扣除交易費用後的款項歸還原主。難道這位黑客的本意並非騙財，而是想藉此揭露NFT交易的潛在危機？

按圖看看是次騙案的NFT和事發經過↓↓↓

事實上，Pranksy已是經驗豐富的NFT藏家，單計在NFT交易平台OpenSea坐擁逾39,000件NFT藏品，亦鑄造了逾900件NFT。我們早前介紹過，數碼藝術家Beeple有份創立的NFT平台WENEW，將英國網球球星梅利的歷史時刻NFT化並舉行拍賣，最終以US$17.8萬（HK$140萬）投得這NFT的買家正是Pranksy。

這次騙案源於Pranksy在社交平台Discord接到網友通知，稱Banksy的官方網站上新增「NFT」欄目。他沿著網站上的超連結至OpenSea頁面，可見一個名曰「Great Redistribution of the Climate Change Disaster」的NFT圖像正舉行拍賣。

圖像包括一個類似Cryptopunk的8-bit吸煙頭像，背景則為在噴煙的煙囪，看似與Banksy本尊關注氣候變化的塗鴉藝術一脈相承。此圖像由名為gaakmann的帳戶鑄造，未能確定是否Banksy本尊。加上Banksy素來神龍見首不見尾，始終無法確認。

Pranksy起初對此也半信半疑，還在twitter發文尋求網友意見。Pranksy認為，若然這是出自Banksy手筆，將會是Banksy首件鑄造的NFT，眼看拍賣完結在即，機不可失。Pranksy自言曾分別用電腦及手機檢查該條超連結，因超連結確實刊載於Banksy官網，最終出價100枚以太幣競投，遠超其他競價者，順利投得這枚NFT。

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豈料就在拍賣完結後，該條刊載於Banksy官網的超連結，乃至NFT欄目皆消失得無影無蹤。Banksy團隊及後回應事件稱：「任何形式的相關NFT拍賣俱與Banksy本人無關，Banksy未有製作任何NFT藝術。」至於為何相關超連結會出現Banksy的網站上，官方則未有回應。

Pranksy明白自己受騙後，峰迴路轉的劇情在此上演。黑客將相關款項扣除約£5,000交易費用後歸還Pranksy。這位不願透露名字的NFT藏家認為，黑客是因應事件受到媒體關注，才決定歸還款項。他又指已找出該黑客的twitter並追蹤他，認為這亦是導致對方歸還款項的原因。

Pranksy又認為自己是同類騙案中較幸運的例子，有很多遇到同類騙案的受害人，不會獲騙徒歸還款項。

另一方面，在Pranksy手上的這件偽Banksy NFT亦接到多次出價，至今最高出價為12.5枚以太幣。當然，這跟Pranksy投得此件NFT的100枚以太幣還有大段距離。

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