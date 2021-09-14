5大最值錢NFT收藏系列　總成交額過百億　CryptoPunk竟然屈居第二

2021可說是NFT之年，相關新聞消息割據全球媒體版面，各大品牌集團爭相加入戰團，拍賣交投屢創新高，風頭一時無兩。



雖然NFT冒起時間極短，但最值錢的頭十位收藏系列，累積成交額已達US$34.2億（約HK$266億）之高，相當驚人。當中，有能夠賺錢養家的遊戲、原始8-bit格式JPG、新世代數碼版球星卡、買了才知道是甚麼模樣的數碼藝術、乃至虛擬俱樂部頭像等等。乘此熱潮，The Value就與大家一起盤點五大NFT收藏系列。

雖然NFT冒起時間極短，但最值錢的頭十位收藏系列，累積成交額已達US$34.2億（約HK$266億；NT$940億）之高，相當驚人。（Thevalue.com提供）

第一位、Axie Infinity｜邊玩邊賺的NFT版Pokémon

推出時間：2018年

遊戲代幣推出時間：2020年

NFT擁有者人數：約110萬

NFT成交總額：US$12.8億



越南遊戲公司Sky Mavis出品，玩法類近Pokémon，玩家培育外型像四腳魚的精靈Axie，與電腦或玩家作3對3回合制對戰。除了血量、速度、士氣等基本數值以外，每隻精靈還有不同技能組合，加上相生相剋的屬性設定，故每場對戰都要思考最佳策略，方能致勝。

遊戲中每隻精靈、每塊土地、每件道具都是NFT，所以悉數是可以自由交易的數碼收藏品。精靈可以交配繁殖，生成的下一代精靈亦會是NFT。由於NFT憑藉區塊鏈技術而生，故此類遊戲泛稱NFT遊戲或區塊鏈遊戲。

至8月16日為止，《Axie Infinity》NFT成交額累積逾US$12.8億，列位全球之冠，遠超緊隨其後的《CryptoPunks》與《NBA Top Shot》（後兩者成交額分別約US$6.8億 - 7億）。

遊戲成功之處在於「邊玩邊賺」的賣點，疫情下更意外吸引大批發展中國家失業民眾加入戰團，叫人嘖嘖稱奇。

按近期市況，《Axie Infinity》中最便宜又堪用的精靈，索價大約在0.1枚以太幣（約US$320）水平。由於遊戲需要3隻精靈才能對戰，意味入場門檻差不多是0.3枚以太幣（US$960）。

如果追求最高質稀有的精靈，價格可達US$10萬以上。今年7月，其中一隻精靈就以369枚以太幣（約US$81.5萬）易手，非常誇張。

高昂入場費難免令玩家卻步，廠商於是推出「獎學金制度」化解問題，有財政實力的玩家購買精靈，出租予其他玩家使用。租客用借來的精靈完成任務，賺取遊戲代幣，與擁有者分成，比例多為租客70%：擁有者30%。

疫情之下，環球經濟飽受重創，發展中國家民眾生活尤其艱難。委內瑞拉、菲律賓等地愈來愈多失業國民加入《Axie Infinity》當租客，賺取遊戲代幣再把之出售賺取外匯，形成了「發展中國家沒錢有時間玩家，已發展國家有錢沒時間玩家」的特殊勞資關係。

此波租風潮之熱，更令伺服器一度不勝負荷。《Axie Infinity》NFT交易市場近期極為火熱，兩款遊戲代幣AXS和SLP亦水漲船高，截稿日價格分別為US$68.3和US$0.2。

AXS代幣於2020年11月推出，當時每枚價格大約僅US$0.146。從US$0.146到US$68.3，即不足一年升值了逾465倍。

雖然有意見認為《Axie Infinity》只是一時泡沫，但其NFT擁有者人數如今已經超過100萬，加上廠商宣佈將加入電競比賽和專用伺服器等利好消息，外間估計熱潮起碼會持續好一段時間。

順帶一提，《Axie Infinity》的虛擬土地亦相當值錢，成交紀錄已經超越US$50萬，堪比現實世界樓房。

第二位、CryptoPunk｜殺入傳統拍賣的8-bit頭像

推出時間：2017年

NFT擁有者人數：約2,800

NFT成交總額：US$7億



今年5月，9個《CryptoPunk》以綑綁形式登陸紐約佳士得，和一眾大師名畫於晚間拍賣同場獻技，終以近US$1,700萬高價易手。其後，單個《CryptoPunk》#7523號在蘇富比網拍上陣，結果又寫下US$1,175萬成交紀錄。

上述兩次拍賣以後，這個8-bit JPG頭像NFT系列在藝術界變得無人不知。最近，實體印刷的《CryptoPunk》更與NFT數碼版本一同拍賣。

《CryptoPunk》累積交投金額至今達US$7億，和後起急追的《NBA Top Shot》在伯仲之間，兩者近期經常互換榜上名次。擁有者如今大約2,800多名，由於頭像總數只得10,000個，故此人數算是合理。

《CryptoPunk》被譽為NFT祖師，長期雄霸全球最大NFT交易平台OpenSea成交榜第一名。不過它之所以成為加密數碼藝術先驅，卻原來是無心插柳的結果。

《CryptoPunk》原先只是一個實驗項目。2017年6月，紐約軟件公司Larva Labs設計出一個軟件程式，合共生成了1萬個24 x 24像素的8-bit頭像，各有隨機生成特徵。公司最初希望這些頭像能成為手機app或遊戲的角色，惟最終未有成事。

Larva Labs於是改變策略，首先自留其中1,000個頭像，再把餘下9,000個免費發放給擁有以太坊錢包的用戶。數日之內，此9,000頭像就被搶奪一空。那時是4年前的夏天，OpenSea也尚未面世。

大家獲得頭像後，可以自由轉賣。每個頭像都有自己的專頁，仔細列明長相特徵和完整交易記錄。每件作品的擁有權記錄均可追溯，會記錄於區塊鏈之中，為現今NFT市場奠下基礎。

意思也就是，獲得該9,000頭像的幸運兒，以後的天價放售幾乎就是無本生利。

藉由電腦演算法賦予不同的膚色、髮型、鬍子、口紅、眼鏡、帽子等組合，每個頭像的長相都是獨一無二。當然，有些角色外觀極為相似，或許只是多了一顆痣的分別。由於創作靈感源自1970年代的倫敦龐克文化，故許多頭像都頂著雞冠般狂野的髮型，象徵特立獨行、不依常規的審美觀。

10,000個頭像中，男性角角佔6,039個，女性佔3,840個。餘下的121個則屬非人類角色，分別為88隻綠皮膚僵屍、24隻長毛猿猴、9個淺藍色皮膚外星人。

所謂「物以罕為貴」，上述以US$1,175萬天價成交的單一頭像，正是淺藍色皮膚外星人。

2021年7月的頭十位NFT成交，除了第三、九位以外，其餘悉數是《CryptoPunk》頭像。冠、亞軍都是長毛猿猴，分別以2,250枚及1,600枚以太幣成交，折合約US$547萬與US$376萬。另外6個上榜頭像都是綠皮膚僵屍。

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第三位、NBA Top Shot｜NBA官方授權的數碼收藏

推出時間：2020年

NFT擁有者人數：約53萬

NFT成交總額：US$6.82億



藝術家、遊戲廠商、時尚名牌以外，各大體育聯賽也積極加入NFT戰團。當中，以NBA官方授權的《NBA Top Shot》最為成功，去年10月才正式上線，至今已累積US$6.82億NFT交投金額，一度超越上述的《CryptoPunk》。

金主方面，除了多間投資公司以外，還包括了Kevin Durant、Klay Thompson、乃至籃球之神Michael Jordan等球星。

我們可以視《NBA Top Shot》為傳統實體NBA球星卡的NFT版本，只是數碼世界內容更為豐富。NFT球星卡包含一個比賽時刻，稱為Moment，大都是入球片段，另外還有該時刻的數碼藝術創作、球星資訊、賽事比分等等。

和實體球星卡一樣，大家可以賭運氣購買NFT卡包，或直接從官網二手市場直接入手心頭好。官方亦會不定期舉辦活動，送卡給粉絲用戶。

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《NBA Top Shot》NFT球星卡暫時劃分為四種稀有度，分別為：

普通 Common｜鑄造版數10,000或以上

粉絲 Fandom｜鑄造版數視需求而定

罕有 Rare｜鑄造版數150或以上

傳奇 Legendary｜鑄造版數25或以上



物以罕為貴，普通級球星卡最便宜的US$3便有分易，傳奇級別則可以達至US$10萬以上。

2020年2月6日，洛杉磯湖人主場出擊迎戰休斯敦火箭，雖然最終敗陣，但勒邦占士（LeBron James）一記逆時針大風車入樽（Reverse Windmill Dunk）仍然技驚四座。《NBA Top Shot》把這個入球時刻鑄造成傳奇級NFT卡，共59版，版數12於今年初以US$21萬在官方市場破紀錄易手。

大家若到官網瀏覽，會發現尚有Beta測試字眼。事實上，《NBA Top Shot》仍然在嘗試各種機制和玩法，例如粉絲級卡是新加入的，按收藏家需求而決定鑄造數量，故最終版數有可能比普通級更多，也有機會比罕有級更少，價格波動變得更難預測。

與此同時，官方也計劃推出新的稀有度 - 終極 Ultimate，內裡再分成鉑金冰 Platinum Ice和創世 Genesis，預期鑄造版數分別只得3和1。消息指出，如此稀有的NFT球星卡，很有可能會透過拍賣途徑出售。

投資策略方面，除了購買穩健的「藍籌」球星卡以外，也有朋友會考驗自己眼光，低價入手新進年輕球員卡，待他們名成利就之後，便把之高價出售。

第四位、Art Blocks｜課金才知道買了甚麼的自動生成數碼藝術

推出時間：2020年

NFT擁有者人數：約12,000

NFT成交總額：US$2.06億



雖然NFT系列數目已經多如繁星，但《Art Blocks》仍然憑著獨特性質成功突圍，自2020年11月面世而來急速升溫，早前甚至出現了收藏家以《CryptoPunk》頭像換取《Art Blocks》數碼藝術的現象，擁有者總數逾12,000人，成交額近年急速上升更超越了當紅的《Bored Ape Yacht Club》。

《Art Blocks》其實是一個平台，讓藝術家編寫電腦腳本語言，再憑藉運算法按參數之不同而生成各式NFT數碼藝術。基於此因，這些作品大都是由幾何圖形、線條、色彩組成的難以名狀圖案，而非風景、人物一類的畫作。

同樣基於上述原因，《Art Blocks》的NFT是不同藝術家之作品，並非出自單一創作者或團體之手。

上面說到，藝術家是先編寫電腦腳本語言（一），再憑藉運算法按參數之不同而生成各式NFT數碼藝術（二）。要留意的是，藝術家雖然會先完成步驟一，但步驟二卻是買家課金鑄造NFT時才發生的。

打個比喻，程式腳本像是母雞，買家每次課金就令之生蛋，蛋再按電腦參數與運算法長成不同的NFT小雞。雖然每隻NFT小雞細看都是獨一無二，但由於是兄弟姐妹，所以外表必有共通之處。

就好像上面兩圖一樣，分別由兩個電腦腳本語言生成，很容易能辨認出為同一系列創作。

這種課了金才知道獲得甚麼的玩法，跟大家買Figure玩具扭蛋盲抽頗為相像，據悉亦是令《Art Blocks》廣受歡迎的主因之一。

第五位、Bored Ape Yacht Club｜猿猴高清版CryptoPunk

推出時間：2021年

NFT擁有者人數：約5,200

NFT成交總額：US$1.82億



基本上可視為《CryptoPunk》的猿猴高清版本，同樣藉由電腦演算法賦予不同的身體特徵與衣飾，生成獨一無二頭像。猿猴總數亦是10,000，如今掌握在5,200多人手中，擁有者群組比《CryptoPunk》要大。

雖然《Bored Ape Yacht Club》（簡稱BAYC）成交額與《CryptoPunk》尚有一大段距離，但若考慮到它是今年4月30日才推出的，就明白它現在是如何火熱。

相對《CryptoPunk》來說，《BAYC》雖然也是圖像，但並非8-bit，故無論是表情、造型、衣飾等都更為細緻清晰。或許由於此因，《BAYC》擁有者比較容易把自己的性格、生活投射到猿猴角色身上。

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《BAYC》意思為「無聊猿猴遊艇俱樂部」，由官方文本、圖片建構出「隱於沼澤的悠閒聚首處」背景，賦予了整個NFT系列一個故事情節，也令擁有者更易代入。

他們傾向選擇特徵和自己有共通點的猿猴頭像，例如是類近的打扮風格，或是喜怒情感等，以之為虛擬身份與群組其他成員打交道。

以上面#8997號頭像作例子，合共有7個特徵。下面數字為該特徵在整體頭像出現的百份比：

Aquamarine碧藍色背景，13%

囚犯衫，2%

黃金飾釘耳環，4%

喪屍眼，3%

黑色皮毛，12%

雙角，3%

口部快活表情，3%



這個#8997號頭像，4個月前以0.666枚以太幣易手，到上月易手價已達21.5枚以太幣（約US$6.9萬），升幅近32倍。

至於《BAYC》最貴成交紀錄，則為上面金色的#3749號頭像，上月以400枚以太幣（約US$128萬）成交。此頭像的雷射眼（0.69%）和黃金毛髮（0.46%）皆屬最罕有特徵之列。

為了吸引更多買家和維繫收藏家社群，官方也賦予猿猴頭像一些福利，例如擁有者可到官網數碼白板隨意留言塗鴉，以及參加其他官方舉辦的活動。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：累積HK$266億成交額 盤點最值錢的10大NFT收藏系列（上）】